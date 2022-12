Alberto Fernández le tomó jurmento al nuevo ministro de Transporte Diego Giuliano

El presidentele tomó juramento este jueves en la Casa Rosada a, en reemplazo de Alexis Guerrera, quien dejó el cargo por motivos de salud.Giuliano, quien se desempeñaba como secretario de Gestión de Transporte, pertene como Guerrera y su antecesor, Mario Meoni a las filas de Sergio Massa, es decir, al Frente Renovador.Durante el acto el Presidente señaló que hay “por delante un tiempo mejor" y dirigiéndose a los presentes, en su mayoría ministros, sostuvo: "Lo que vamos a hacer es trabajar muy unidos, porque no tengo dudas que este país se va poner de pie". "Hemos pasado el tiempo más difícil, del dolor, de la pandemia, nos sigue complicando el tiempo de la guerra, para eso está Sergio (Massa) que sabe hacer las cuentas y que nos cueste lo menos posible", señaló en ese sentido Alberto.Antes del juramento, el Presidente agradeció a Guerrera. "Le tocó hacerse cargo del Ministerio en un momento conmocionante para nosotros, cuando Meoni nos dejó", expresó, siendo seguido por un aplauso en homenaje al fallecido ex intendente de Junín. Sobre Guerrera, señaló que fue "un gran funcionario" que "dejó un enorme trabajo que hizo en ferrocarriles, con la Ferrovía, hecho a conciencia y con una honestidad intachable".Respecto al nuevo ministro, explicó que se conocen "hace años" y que "viene trabajando con Alexis en estos años". "Tenemos en común la amistad con alguien a quien quiero, respeto y recuerdo con la mayor consideración, que es María Eugenia Bielsa", sostuvo.De esta manera, indicó, dirigiéndose a Giuliano:Tras la jura, Giuliano fue consultado por los subsidios al transporte, por el que los legisladores del interior del país le reclamaron a Guerrera en el tratamiento del presupuesto 2023 y señaló que vienen "de una foto que nunca nos gustó" que fue el Consenso Fiscal de 2018 en el que "hubo un acuerdo entre las provincias y decidieron prácticamente eliminar los subsidios al transporte del interior del país"."El Presidente comenzó una escalada de recuperación de ese subsidio, primero, vinculado al Covid. Ese Fondo Compensatorio aumentó más de 1900% en nuestro gobierno y encaramos desde el Ministerio varias acciones para esto, que es la situación de distorsión", afirmó el nuevo ministro.Giuliano también destacó la implementación de la SUBE en varios puntos del país "a los efectos de darle trazabilidad y hacer algo que con Guerrera llevamos a adelante, que es el Atributo Social, que solo era para el AMBA y que nosotros extendimos a toda la Argentina a nivel federal".Por otro lado, señaló que se incorpora a "una gestión que tiene continuidad", iniciado por Meoni, en el que se "continuó con ese plan de modernización del transporte federal". Además, señaló que el Presidente le remarcó que las distintas modalidades de transporte "son las venas del federalismo y el desarrollo económico" y que la hidrovía "es uno de los grandes desafíos"."Quiero agradecer al Presidente, que ha confiado en mí, al ministro de Economía, que también me acompañó en este proceso, y a Guerrera, que nos deja en el Ministerio pero fue y seguirá siendo una fuente de consulta", expresó Giuliano para concluir.Diego Giuliano ex secretario de Gestión de Transporte, donde tenía bajo su órbita la Hidrovía, una de las áreas clave de la logística argentina en materia de transporte de mercaderías. Nació en la ciudad de Rosario, es abogado y profesor universitario.En 2002 empezó su carrera en la gestión pública como Delegado del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, lugar del que es oriundo. Luego, entre 2005-2009, se desempeñó como Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados de Santa Fe y el cargo de Secretario Legislativo de la Cámara de Senadores de esa provincia.Entre 2009 y 2013 Giuliano fue concejal de la ciudad de Rosario. Ya en 2019 ocupó el cargo de Subsecretario de Innovación Institucional y Política de la Provincia de Santa Fe y ya en 2020 fue designado como Subdirector Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.