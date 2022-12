Conflictos en el Mercosur: Argentina cuestionó "el camino unilateral de Uruguay" y habló de una posible "ruptura

En Uruguay participé de la LXI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común con los Estados Partes y Bolivia.



El @mercosur constituye una herramienta clave para contrarrestar la tendencia a la primarización de nuestras economías. pic.twitter.com/Uj0eEXkyay — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) December 5, 2022

El cancillerafirmó este lunes que la Argentina ve "con preocupación" el inicio de "un camino unilateral" de Uruguay dentro del Mercosur yDurante la reunión ministerial previa a la cumbre que el bloque regional celebrará el martes en Montevideo,"No estamos observando una aspiración a la futura convergencia dentro del bloque. Por el contrario, vemos con preocupación que se emprende un camino que parece ser unilateral y que, muy probablemente, podría desembocar en una ruptura", sostuvo el canciller argentino.Previamente, en las palabras de apertura, el canciller uruguayo,había hablado de un Mercosur que "languidece" y que debe ser "aggiornado", para luego criticar la poca cantidad de acuerdos comerciales firmados por el bloque."Sin dudas, la negociación en bloque es más trabajosa y demanda más tiempo. Pero", le respondió Cafiero.En ese sentido, el titular del Palacio San Martín dijo que "preocupan ciertas actitudes unilaterales, orientadas a negociaciones bilaterales con terceros países al margen del consenso del bloque"."Lo hemos expresado a través de una nota junto a los coordinadores nacionales de Brasil y Paraguay. Consideramos que ello es contrario a la normativa del Mercosur, no solo, o no tanto porque resulta incompatible con el artículo 1° del Tratado de Asunción de construir una unión aduanera sino, sobre todo, porque es violatorio de la regla del consenso, principio fundamental del Mercosur", agregó.Cafiero también comentó los avances del bloque con Indonesia y dijo que el paso "lógico" para el bloque es avanzar en la relación con el Caribe. En ese sentido, señaló que, en algunas negociaciones, como en el caso de la relación con la Unión Europea, surgen nuevas exigencias: "A veces la pelota no está solo de nuestro lado", argumentó."No debemos pasar por alto que la Unión Europea sigue avanzando con la aprobación del Pacto Verde y, en cada etapa, lejos de morigerar el alcance de las normas, las torna más gravosas para los intereses de países exportadores de bienes agrícolas. Muchos productos que componen la oferta exportable de los países del Mercosur se volverán más onerosos y algunos, incluso, quedarán fuera del mercado europeo", ejemplificó.Al cerrar su discurso, Cafiero señaló que, "" e incluyó en la lista de males globales al "unilateralismo".El martes el presidente Alberto Fernández asumirá la titularidad del Mercosur, se espera que cuando asuma Lula Da Silva la presidencia brasileña el próximo enero, Argentina encuentre en Brasil su mayor aliado.