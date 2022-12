Natalia Zaracho cruzó a Facundo Moyano: "Sos un negro igual que yo"

Facu Moyano se viste como un cheto y piensa que la clase media y alta lo va a querer y aceptar.

Facundo, no nos desconozcamos, vos sos un Moyano, sos un negro igual que yo. A quién le hablas con ese discurso complaciente con las clases altas?https://t.co/I09wFAWseX — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) December 5, 2022

La diputada del frente Patria Grande Natalia Zaracho cruzó este martes al exdiputado y adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y afines (SUTPA), Facundo Moyano, quien dijo que no quiere una "patria cartonera" y acusó a los dirigentes de no ser electos."Facu Moyano se viste como un cheto y piensa que la clase media y alta lo va a querer y aceptar. Facundo, no nos desconozcamos, vos", apuntó desde su cuenta de Twitter.En ese sentido, Zaracho manifestó: "Miente y dice que en los movimientos sociales no elegimos a nuestros representantes. En la cooperativa "Amanecer de los Cartoneros" cada dos años elegimos autoridades. Aunque no lo puedan aceptar, nosotros también somos un sindicato y tenemos nuestra democracia interna".Y aclaró: "Nosotros no aspiramos a un modelo de precariedad laboral.construyendo modelos de dignidad y derechos"."Te pensas que señalando con el dedo a los movimientos populares sos mejor? No te olvides de donde venis y no reniegues de tu clase. Que vos siempre vas a ser Moyano como yo siempre voy a ser Zaracho", insistió la legisladora.Por último, señaló que. "Te invito a que vengas a conocer nuestros espacios cuando quieras y a que veas que la "Patria Cartonera" es mucho más digna de lo que te imaginas", cerró.