Tras la baja de Cristina, Grabois se propuso como candidato: "Por lo menos tengo tres ideas"

Juan Grabois habló luego de la condena a seis años de prisión a Cristina Kirchner y se mostró consternado: "hace mucho que no siento esta mezcla de emociones de orgullo y de no entender lo que está pasando". En declaraciones televisivas, el dirigente social de la CTEP cercano a la vicepresidenta admitió que estaría dispuesto a ser Presidente, luego de que Cristina asegurara que no será candidata en 2023.

En diálogo con Alejandro Fantino, afirmó que hablar de candidaturas es "desagradable" en este contexto pero no descartó algún día ocupar el sillón de Rivadavia y se autohalagó en referencia a Alberto Fernández y Mauricio Macri.“Hace mucho que no siento esta mezcla de emociones de orgullo y de no entender lo que está pasando”, manifestó Grabois.”, agregó el dirigente del Frente Patria Grande y del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE)., continuó Grabois, dando por hecho que la Vicepresidenta lejos de especular cumplirá y no será parte de ninguna lista en los comicios del año que viene.Al ser consultado sobre sus deseos de en algún momento llegar a ser Presidente, afirmó: “Me gustaría”.agregó entre risas haciendo referencia a Alberto Fernández y Mauricio Macri.En este marco se categorizó como peronista al definirse “humanista y cristiano” y planteó las propuestas a las cuales apuntaría:Por último, cuestionó a Sergio Massa y aseguró que según su visión, no debe ser el candidato del peronismo "ponen un candidato que pierda dignamente, como Sergio Massa y mantienen el statu quo".