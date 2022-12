Gasoducto Néstor Kirchner: un banco de Brasil financiará USD 689 millones para el segundo tramo

El desarrollo de Vaca Muerta, el offshore y todo el sector hidrocarburífero es fundamental para Argentina. Tiene el potencial para que nuestro país pase de una balanza negativa a un saldo positivo de 8 mil millones de dólares en el 2026. pic.twitter.com/Fn3MbiYQQT — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) December 12, 2022

Desde el Gobierno Nacional seguiremos trabajando para potenciar las inversiones, las exportaciones y la infraestructura de transporte, como el Gasoducto Néstor Kirchner y los oleoductos de Vaca Muerta, para seguir aumentando la producción y alcanzar el autoabastecimiento. pic.twitter.com/pzDb6jmIu1 — Flavia Royon (@FlaviaRoyon) December 12, 2022

Enarsa había realizado el pasado 5 de septiembre el llamado a Licitación Pública para la elaboración de la ingeniería básica extendida de la segunda etapa del GPNK. Los trabajos en la segunda etapa permitirán ampliar en un 25% la capacidad del sistema nacional de transporte de gasoductos troncales, poniendo en valor las reservas de Vaca Muerta.

Así lo hizo en el discurso de cierre del almuerzo por el Día del Petróleo, que organiza el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) y convoca a representantes de todo el sector.La funcionaria destacó en su presentación que el gasoducto Néstor KirchnerDe esta manera, la obra permitirá hacer llegar el gas a los centros de consumo y profundizar la posibilidad de exportación a partir de los excedentes de producción.Royón ratificó quePero la funcionaria anunció que "en cuanto al segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, hemos conseguido el financiamiento por U$S 689 millones del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) y de U$S 540 millones de la CAF". "Esta obra será clave para lograr el autoabastecimiento energético, profundizar las exportaciones regionales y desarrollar proyectos de GNL", resalto al señalar que "En las últimas semanas se conoció que los equipos de Energía Argentina (Enarsa), de los ministerios de Economía de Argentina y de Brasil, de las cancillerías y del Banco Nacional de Desarrollo brasileño (Bndes) avanzaban en negociaciones para concretar el financiamiento de la segunda etapa de la obra.Esta etapa de la obra conectará las localidades de Salliqueló en la provincia de Buenos Aires con San Jerónimo en Santa Fe, una traza de 583 kilómetros que se cubrirán con un ducto de 36 pulgadas.En su primera etapa, el GPNK permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos de gas diarios para reemplazar la importación de combustibles y se extenderá a lo largo de 573 kilómetros con una inversión estimada en US$ 1.500 millones.