Atentado a CFK: la Cámara Federal dejó sin domiciliaria a Carrizo y Casación revisará a Capuchetti

por un lado, la Cámara Federal porteña de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dejó sin domiciliaria a Gabriel Carrizo, uno de los imputados por el hecho; mientras que por otro la Cámara de Casación revisará la decisión de confirmar a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo del expediente pero es rechazada por los apoderados de la Vicepresidente, quienes reclamaron que la corran del caso

Dos novedades judiciales se conocieron hoy en lo que hace a la investigación por el intento de asesinato aEn cuanto al "líder de los copitos", la Cámara Federal porteña confirmó el rechazo a la prisión domiciliaria que había solicitado el vendedor de copos de nieve, que está siendo investigado por su supuesta participación en el atentado contra CFK.Así,"La expectativa de pena para los delitos atribuidos y la gravedad de los hechos investigados, resultan, ya que -frente al avance de la pesquisa- incrementan el peligro de fuga", evaluaron los camaristas sobre la situación de Carrizo, quien está procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse cometido con un arma de fuego, en calidad de partícipe secundario.También ponderaron que hay "aspectos que surgen del informe técnico sobre el teléfono móvil del imputado que se incorporó a las actuaciones y que fuera producido por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal que 'prima facie' permiten reforzar el parámetro fijado en el párrafo anterior".La querella de la vicepresidenta se había opuesto a la concesión del beneficio para Carrizo, detenido con prisión preventiva y procesado como supuesto partícipe secundario del hecho. Los apoderados de la querella sostuvieron que hay "riesgos procesales que se evidencian de la experticia efectuada por la DATIP sobre el relevamiento de datos del teléfono celular del aquí implicado y que consideró de suma relevancia para la solución del presente legajo", remarcó el fallo.Por otra parte,. La decisión fue tomada por el tribunal intermedio de apelaciones, la misma la Cámara Federal porteña que dio la mala noticia a Carrizo.Bruglia, Bertuzzi y Llorens concedieron un recurso de apelación presentado por la querella de Cristina Kirchner contra el rechazo a la recusación de Capuchetti, según la resolución a la que tuvo acceso TélamLos apoderados de la ex presidenta,, pidieron que el máximo tribunal penal federal del país analice si Capuchetti debe seguir o no en el caso, tras el pedido para apartarla hecho por esa parte.El 25 de noviembre pasado la sala I de la Cámara Federal confirmó a Capuchetti y rechazó la recusación, ante lo cual ahora se concedió la apelación para llegar hasta Casación."Se advierte que las características del resolutorio puesto en crisis, colocan al proceso en un estado que, si bien no torna imposible la continuación de su trámite, por la entidad que reviste, podría generar un “gravamen irreparable”", evaluó Bruglia.Además remarcó que se trata " de una cuestión que hace a la posible vulneración de la garantía al debido proceso penal" por lo cual encontró "motivo suficiente" para que lo planteado sea "debatido" en Casación.