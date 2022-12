Quiénes negocian en la guerra Macri - Larreta: un recaudador, un empresario y un operador judicial

En medio de la carrera por las elecciones presidenciales del 2023, las diferencias entre los socios de Juntos por el Cambio por quiénes ocuparán las listas con golpes entre las figuras candidateables de la Unión Cívica Radical, el PRO, y la Unión Cívica ARI continúan, especialmente en la coalición amarilla.Específicamente al interior del PRO se enfrentan el jefe de Gobierno porteño-quien estuvo recorriendo Washington cosechando apoyo internacional- y la titular del grupo,que comenzaron a tener fuertes cruces, incluso antes de confirmar sus candidaturas para el 2023, ambos apuestan por la presidencia y juegan con la intención de que su líder, quien todavía se muestra indeciso de su precandidatura, quede afuera de las listas.Mientras tanto Macri, que tras el lanzamiento de su libro parecía alejado de su esfera pública, reapareció y si bien continúa contando cuál es su idea de país, los últimos días se ha dedicado a hablar del Mundial en Qatar 2022 y hacer estimaciones sobre los seleccionados que terminaron por otorgarle la imagen de mufa.Según informó el periodista Carlos Pagni en su editorial de La Nación dentro de Juntos por el Cambio hubo una novedad “sigilosa”;Si bien se desconoce cuál será su final, entre los intermediarios se encuentra el, ex ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad durante la jefatura de Gobierno de Mauricio y posteriormente ministro de Infraestructura bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal. Además, ha sido recaudador de campaña en distintos momentos de los dos y trabaja bajo la mirada deque siempre está atento cuando se trata de dinero.El apellido del empresario Caputo, quien era el “hermano de la vida de Macri” hasta que se alejaron, comenzó a resonar en último tiempo porque su prima, Rossana Pía Caputo quedó involucrada por un trabajo de carpintería millonario que le contrató al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, que fue investigado por hostigación y apuntado por la vicepresidenta Cristina Kirchner como presunto partícipe del atentado en su contra. Ahora Nicky parece haber dejado atrás sus diferencias con el expresidente y haberse consolidado como puente entre Macri y Larreta.El otro mediador es el binguerodirigente radical cercano a Mauricio, que está encolumnado en la precandidatura deque busca suceder a Larreta en la Ciudad. Ahora se encuentra hasta que termine el Mundial en Qatar rodeado de funcionarios de la Justicia Federal, es que Angelici es conocido por sus operaciones en la Justicia por lo que fue duramente criticado por sus socios, principalmente por Elisa Carrió.Si hubiera una ruptura en la ciudad tanto Angelici como Caputo tendrían demasiado que perder, por lo que la búsqueda es de frenar la lejanía. Hasta ahora parece que la negociación entre Macri y Larreta finalizará con la decisión concreta del ex mandatario que debería definir si se postulará a una reelección, en medio del cambio completo de su imagen política ya que Cristina Kirchner no buscará cargos políticos en 2023. ¿Es necesario Macri si no està Cristina?