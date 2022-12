Patricia Bullrich responsabilizó a la Prefectura Naval Argentina por la filtración de fotos de la detención de Boudou

En el marco de la causa que investiga la filtración de fotos de la detención de Amado Boudou , la exministra de Seguridad Patricia Bullrich se negó a responder preguntas ante la Justicia y se limitó a presentar un escrito donde le atribuyó la responsabilidad a la Prefectura Naval Argentina.En el escrito presentado en el juzgado, la presidenta del PRO aseguró que, agregó la exfuncionaria.En ese marco, Bullrich añadió que “desde el Ministerio de Seguridad se impartieron las directivas generales respecto del accionar de la fuerza, tal como se ordena seguir en todos los procedimientos de iguales características” y ”aún en el caso de que efectivamente me hayan enviado registros del procedimiento, tampoco puedo confirmar si se trató de aquellos publicados por la prensa en la mañana del 3 de noviembre de 2017".“En cualquier caso, reitero y reafirmo puntualmente que no tuve participación alguna en la comisión de los hechos que se me imputan”, cerró.Bullrich se presentó ante el juez federal Sebastián Ramos acompañada de su abogado, Julián Curi, en el marco de la cusa donde se busca determinar la responsabilidad por la filtración de las fotos de la detención de Amado Boudou en 2017 por el caso Ciccone.