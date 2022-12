El fin de una maldición: con el título de Qatar se termina el mito de la promesa del '86

La Copa Mundial de fútbol conquistada por el equipo dirigido por Lionel Scaloni en Qatar recordó a muchos jujeños el mito acerca de la promesa que algunos integrantes del seleccionado argentino campeón en México 1986 le realizaron a la virgen de Punta Corral, de Tilcara, que con el paso de los años y la falta de títulos, se fue transformando en una suerte de mito o maldición que tras el triunfo del seleccionado se terminó definitivamente.Durante la jornada del encuentro de la Final Qatar 2022 se festejó en todo el pueblo de Tilcara junto a la sagrada imagen, como una forma de honrarla y hacerla partícipe de la felicidad de los vecinos y turistas que visitaban el lugar para fundirse en un solo abrazo albiceleste.Es que en enero de 1986 el plantel dirigido por Carlos Bilardo visitó Tilcara para realizar una preparación en altura con vistas al mundial de México y realizó la promesa a la virgen de regresar con el título, aunque eso luego no ocurrió. Desde entonces y tras años de sequías de títulos mundiales para la Argentina comenzó a crecer el mito de la supuesta promesa incumplida a la virgen de Punta Corral por parte de integrantes del seleccionado de fútbol.Según recuerdan los vecinos, una mujer que también le cocinaba al equipo mundialista en Tilcara, fue quien habría acompañado a Bilardo y a dos jugadores hasta la iglesia, para pedir por el equipo argentino., indicó un vecino de Tilcara, que fue parte del “sparring” del equipo de Bilardo y jugó varios partidos de preparación en la cancha de Pueblo Nuevo.“De todas maneras son circunstancias, hay mucha gente que va y pide a la virgen, creo que se trató de eso nada más, no hay otra cosa”, agregó Cabrera, quien recuerda esos días de aclimatación del equipo albiceleste. Algo bueno que ocurrió después con el tiempo en Tilcara y que se hacía esperar fue que integrantes de aquel equipo de Bilardo volvieron en forma fugaz, 32 años después del logro mundialista.Ocurrió en marzo de 2017 cuando visitaron el pueblo parte de los campeones en México ’86, entre ellos, Sergio "Checho" Batista, José Luis Brown, Oscar Alfredo Garré, Nery Pumpido, Carlos Tapia, Héctor Enrique, Julio Olarticoechea y Ricardo Giusti. Jugaron un partido de fútbol en la cancha del club Belgrano y grabaron una publicidad de una reconocida marca de gaseosas.Además, aquella tarde, Batista y compañía levantaron la Copa del Mundo en la plaza de Tilcara a la vista de los pobladores locales, y dejaron en claro que esa visita no tenía nada que ver con cumplir una promesa a la virgen de Punta Corral ya que eso "no existió". "Nunca prometimos nada, pero igual surgió algo como que éramos los culpables de que Argentina no salga campeona del mundo", expresó Batista en aquella ocasión.Este mito, que fue tomando fuerza con los años, sumó su capítulo final y es con alegría para el pueblo, una provincia y un país, y muchos creyentes no dudan en que aquí también "jugó su partido, la virgencita".