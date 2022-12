Alberto Fernández destacó el "alivio" de la inflación, pero aseguró que hay que "seguir trabajando"

El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que "al pueblo hay que cuidarle el estómago, el bolsillo y el espíritu" y consideró que Argentina "tiene una inflación muy alta” y si bien "llevamos algunos meses de alivio hay que seguir trabajando”.“No somos el pueblo de miércoles que muchos dicen, somos el pueblo que vimos ayer”, afirmó Alberto durante un entrevista para Radio con vos en referencia a los festejos de los hinchas junto a la Selección Argentina del martes remarcó que lo “mejor que tiene argentina es el pueblo y al pueblo hay que cuidarle el estómago, el bolsillo y el espíritu”.En ese sentido, consideró que “hay una argentina que existe y una que escriben”. “que las economías se mueven que la industria está ocupando al máximo sus intervenciones, que hemos tenido en el trimestre pasado récord de inversiones desde el 93’”, enumeró el Presidente.Y agregó:. Al respecto consideró que “deberíamos ver cómo la medimos, porque la inflación argentina se multiplica o crece por dos, pero en el mundo es por ocho o por diez”.El mandatario destacó que junto al ministro de economía,, vienen “desacelerando” la inflación. “Con Sergio estamos trabajando en la lógica de hacer entender a todos que el tiempo de desorden que se vivió por la Guerra (de Ucrania) quedó atrás, ahora estamos ordenándonos y por lo tanto, las ganancias y las utilidades deben moderarse. No podemos seguir aumentando los precios, llevamos algunos meses de alivio pero hay que seguir trabajando”, consideró.En esa línea aseguró que “cuesta mucho bajar la inflación, es muy difícil” y analizó: “Se puede hacer con shock, pero en Argentina tenemos que admitir que”.capaz en estas cosas podemos ponernos de acuerdo porque son cosas a largo plazo”, expresó.En ese sentido, consideró que lo que hay que hacer “es ver cómo desarrollamos el norte y el sur para que la Argentina se iguale” y ejemplicó: “La patagonia tiene riquezas que son servicios que no explotamos y que son únicas en el mundo, como la riqueza turística.Al ser consultado sobre las internas, reiteró lo que dijo durante la celebración de sus tres años de gestión: “Mi mayor tarea es mantener la unidad de frente de todos y yo voy a hacer eso. Me voy a poner al frente porque soy el presidente del Partido Justicialista y de la Nación, mi propósito es que la Argentina mire para el futuro”.Alberto manifestó que no quiere "volver a ese país” donde “dicen que no hay que tener sindicatos como en Qatar o que Alemania es una raza superior”, un claro golpe contra el expresidente Mauricio Macri.En ese sentido y respecto a las elecciones del 2023, el Presidente sostuvo que “el candidato del Frente de Todos va a ser el que en mejores condiciones este para competir.”, concluyó.