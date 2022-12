Esta madrugada Unidad Piquetera levantó el acampe que mantenía en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social bajo la consigna. Lo hicieron tras una serie de acuerdos con los funcionarios.“Casi a las 2 de la madrugada y luego de 13 horas de piquetes en todo el país y de una ocupación pacífica del edificio del ministerio por parte de la dirección de la Unidad Piquetera y llegando a compromisos de un cronograma concreto para todo el país, se levanta el acampe piquetero y se mantiene el alerta general hasta el cumplimiento de los acuerdos conseguidos”, informó la UP. Las manifestaciones comenzaron ayer al mediodía y los dirigentes aseguraron que no levantarían la medida hasta no ser recibidos en el Ministerio. Además, hubo protestas afines en 63 ciudades de todo el país. Entre los motivos de la acción los manifestantes enumeraron las bajas en el programa Potenciar Trabajo, la falta de alimentos en comedores populares, la necesidad de “trabajo genuino” y el monto del , considerado como “miserable”, una “burla” y una puesta en evidencia del “ajuste del FMI” que “golpea brutalmente a los que menos tienen”. Además, bajo la consignalos piqueteros jugaron un partido de fútbol a modo de protesta, en el que se enfrentaron “Argentina vs. el hambre y el ajuste". Incluso se manifestaron contra la ejecución del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani y del resto de los manifestantes del país. Finalmente, el acampe se levantó porque en la reunión con los funcionarios consiguieron acordar la