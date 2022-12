Milei pidió "eliminar" la coparticipación y embistió a Larreta por la "tibieza" de su postura

"Amerita hacerle un juicio político, me parece un avance institucional gravísimo

"No puede ir a una posición tibia, ´el que habla de grieta es un traidor a la patria`. Ahí le pagaron su tibieza. Su tibieza se paga con el bienestar de los porteños"

El diputado nacional de La Libertad Avanzase refirió al conflicto entre Nación y la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación y los fondos quehabía otorgado de más para el traspaso de la policía porteña y criticó fuerte al presidentepero también al jefe de Gobierno porteñoEn primer lugar, el economista liberal aseguró que debería hacerle un jucio político al Presidente por su decisión de cuestionar judicialmente el fallo de la Corte que benefició a CABA, pese a que aún no incurrió en ningún incumplimiento concreto de la decisión del máximo tribunal.. La construcción de la República, el equilibrio de poderes justamente lo genera la justicia independiente. Para que el Poder Ejecutivo no se convierta en una tiranía o para que el Congreso no se transforme en una oligarquía", aseguró.Según Milei, "el argumento es falaz, porque de última si no dan los recursos que baje el gasto público, y esa le vale tanto a Alberto Fernández como a Larreta".Por otra parte,. Según su mirada, "las provincias no es que están bien" y "las beneficiarias son los peores feudos"., dijo Milei, pese a que la relación entre ambos aspectos que mencionó no son los únicos tenidos en cuenta para coparticipar fondos.Fue en ese punto que le pegó con dureza a Larreta. "Eso debería haber sido señalado" por el alcalde porteño, dijo., disparó.