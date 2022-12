Bullrich destrozó el gabinete "enriquecido" de Larreta: Menos cargos y más austeridad

la ex ministra de Seguridad quien destrozó al jefe de Gobierno porteño por sumar dirigentes como nuevos funcionarios de su gabinete "enriquecido"

“Me parece que la discusión política del país es menos cargo y más austeridad. Lo que tenemos que discutir es no más gente porque le doy un cargo, sino ser capaces de convencer a la gente que la Argentina tiene que tener un Estado más razonable”

#PRO | Patricia Bullrich cuestionó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar nuevos funcionarios al Gabinete porteño.



💬 "La discusión política del país es menos cargo y más austeridad". pic.twitter.com/lIK6jZ5DSg — Política Argentina (@Pol_Arg) December 27, 2022

Los capítulos de lo que ya constituye unade uno de ellos como representante del PRO en 2023 no paran de sucederse. La semana pasada, se cruzaron primero por los pocos disturbios que hubo durante los festejos por la obtención de la Copa del Mundo por parte de Argentina y luego por cómo fue la reacción de CABA ante la respuesta de Nación sobre el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación. Ahora, fueBullrich cuestionó anoche lo que sucedió esta mañana durante la presentación que hizo el alcalde porteño, que había filtrado a los medios cada detalle. La presidenta del PRO criticó que se trata de una “mirada tradicional” y que para ella “la discusión política del país es menos cargo y más austeridad”.Específicamente consultada en TN sobre la incorporación dea la ciudad de Buenos Aires, la ex ministra dearremetió contra Larreta., señaló.“Son incorporaciones para seguir enriqueciendo el equipo de la Ciudad”, las presentó hoy Larreta, que aclaró que no significan "agrandar la estrutura" ya que trabajarán ad honorem, previa aclaración de que ninguno renunciará a sus otros cargos.No obstante, para Bullrich la de Larreta es “una mirada tradicional” y se diferenció en que “la estrategia de la Argentina es el cambio profundo”., argumentó la exministra de Seguridad.Según dijo, "cambio profundo es el coraje que le vamos a poner en cada paso que demos como lo venimos haciendo en contra de lo que puede ser esta Argentina populista, de pobreza, destrucción de valor, de trabajo”.Larreta anunció este martes que la diputada Lospennato, a quien llamó “una de las dirigentes que ha demostrado un enorme compromiso con la igualdad de género”, como nueva miembro del consejo consultivo de la secretaría de Género. Luego hizo lo propio con el legislador Wolff, que ocupará la Secretaría de Asuntos Públicos para “fortalecer la comunicación de las actividades de gestión”. Finalmente presentó a Redrado, al que calificó como “uno de los economistas más prestigiosos de la Argentina”, quien coordinará la Secretaría de Asuntos Estratégicos.