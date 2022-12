Alberto Fernández vaticinó un triunfo del FDT en 2023 pero pidió que haya PASO

El presidenteapuntó contra la oposición al señalar que "quiso llevar al Gobierno a un callejón sin salida" y señaló que, consideró el mandatario en los estudios de C5N.Alberto Fernández evitó referirse a la posibilidad de presentarse como candidato en las PASO para ir por la reelección en 2023, aseguró el mandatario. "Somos absolutamente competitivos para 2023. Ningún pueblo se suicida. Ningún pueblo va a repetir dos veces la misma historia", concluyó.Fernández señaló que durante todo este tiempo tuvo que "padecer una campaña de permanente desaliento" y recordó que desde la oposición pronosticaban, apuntó., añadió el mandatario en un mano a mano con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.En otro tramo de la entrevista, el Presidente celebró que los datos de la economía son "muy auspiciosos" y consignó que Argentina, señaló.También destacó el rol del ministro de Economía, Sergio Massa, de quien aseguró que "ha hecho un trabajo encomiable" y "ha encontrado soluciones a problemas de difícil solución", y se refirió al éxito del Programa de Incremento Exportador, conocido como "dólar soja", en sus dos etapas.afirmó Fernández., agregó.El presidente se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de restituir el 2,95% de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que el máximo tribunal "beneficia a un sector de la política argentina"., argumentó Fernández.Además, el Presidente remarcó que "la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es parte de la coparticipación, no está en la Ley de Coparticipación, nunca lo estuvo. La discusión es entre las provincias y el Estado nacional". Luego, señaló que "el problema de la Corte no es de número de miembros", sino que, afirmó Alberto Fernández.

“Prometieron subtes, y hubo metrobus”

El Presidente pidió la profundización de las investigaciones en causas que involucran al ex presidente Mauricio Macri o de otras autoridades del gobierno de Cambiemos., expresó.Luego, lamentó que el Gobierno de la Ciudad no haya hecho "ni un kilómetro de subte" durante los últimos dos mandatos en los que gobernó Horacio Rodríguez Larreta. "Prometieron subtes e hicieron el Metrobus", expresó. "La Ciudad de Buenos Aires tiene 283 km2. ¿Es razonable que reciba la misma cantidad de dinero que tres provincias reclaman para atender soluciones en 80.000 km2?", se preguntó. ", agregó el mandatario.