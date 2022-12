"Mayor escándalo judicial" de la democracia: el FDT sobre los chats de D'Alessandro y el dos de Rosatti

El interbloque de senadores y el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) repudiaron y criticaron con dureza "el mayor escándalo judicial de la historia de la democracia argentina”, en referencia a los "perniciosos vínculos" entre Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía de Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, tras una nueva filtración de chats del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta

"El objetivo es deslegitimar el fallo que ya no tiene instancias de apelación"

"La impunidad, la promiscuidad y la intromisión inconstitucional en los poderes del Estado le han puesto una pistola en la cabeza a la democracia argentina", denunciaron los senadores en un comunicado que el FDT difundió a través de redes sociales luego de que comenzaran a circular en medios de comunicación los supuestos chats entre Robles y D'Alessandro.Agregaron que "ya no solo comparten equipos de fútbol en la casa de Mauricio Macri, fiestas de cumpleaños, viajes ocultos de “placer” sino que ahora es el propio presidente de la Corte a través de su vocero que asesora y les allana el camino para favorecer con sus fallos a los representantes de la hoy oposición".Luego de esas apreciaciones, dispararon de manera contundente: "Los niveles de putrefacción y destrucción de la justicia federal quedan al descubierto cada vez más".Tras esas descripciones,De manera adicional, precisaron que evaluarán la responsabilidad de los senadores, del bloque Pro, "en el marco de este escándalo que no tiene parangón en la historia reciente de nuestras instituciones", y tras haber quedado a la vista el "asesoramiento y sugerencias” efectuadas por parte del vocero de Rosatti a JxC para cumplir con el objetivo de favorecer la representación de la banca del Consejo de la Magistratura".Por último,Según Radio Continental,, aunque desde el entorno del gobierno porteño volvieron a salir a defenderlo pese a la contundencia y mínima sospecha que deberían generar los contenidos de los presuntos diálogos del funcionario.Por su parte,, quien a la vez encabeza el Consejo de la Magistratura, lo que constituye un "entramado mafioso y delictivo"."En las últimas horas, empezaron a circular en las redes sociales nuevos chats que revelan el entramado mafioso y delictivo que venimos desde nuestro bloque denunciando hace tiempo", señalan los diputados oficialistas en un comunicado titulado “D'Alessandro es Larreta, Robles es Rosatti”."Al contenido escandaloso de los mensajes -con innegables tramas delictivas, en varios casos- se le suma un intercambio de chats entre Marcelo D'Alessandro (Ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta) y Silvio Robles, el más estrecho colaborador de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia", recordaron.Según interpretaron, en ese intercambio entre D'Alessandro y Robles "se evidencia el innegable vínculo entre Larreta y Rosatti en lo que respecta a dos temas institucionales de máxima relevancia en los últimos 45 días" y se refirieron al doble rol del magistrado que queda expuesto."Por un lado, la conformación del Consejo de la Magistratura, paralizado desde que Rosatti intervino el organismo, como denunciamos oportunamente. Y por el otro, el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia respecto a los fondos para la Ciudad de Buenos Aires", destacaron., sintetizaron.Y concluyeron: "Nuestro Presidente de la Nación, Alberto Fernández, siempre nos indicó que había que terminar con los sótanos de la democracia”. Y nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner nos convocó recientemente a construir una Argentina y democracia, sin mafias. Más que nunca, tenemos que caminar en este sentido".Desde la gestión PRO de la ciudad de Buenos Aires hicieron saber a algunos medios que entienden que la filtración es una "operación político-mediática" que busca desligitimar el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación que benefició a la gestión porteña, aunque poco explicaron acerca del contenido de dicha filtración., trataron de explicar fuentes de la administración de Larreta a medios como Perfil, El Destape y La Nación, y afirmaron que es una "operación de inteligencia que se monta sobre chats que fueron editados"."Intenta instalar corrupción donde no la hay a partir de una concesión que no tiene ningún tipo de vínculo con el Ministerio de Seguridad porteño", dicen.No obstante, algunos medios aseguran que en la jornada de este viernes D´Alessandro podría poner su renuncia a disposición de Larreta, hecho que de todos modos no implica que, al menos ya, el alcalde porteño la acepte y entregue rápidamente al funcionario. Es que, de hacerlo, se traduciría como la asunción de eventuales delitos que no sólo podrían alcanzar al titular de la cartera judicial y, además, significarían la cancelación definitiva de los vínculos que aquel tiene con Comodoro Py.