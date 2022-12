Convocan a sesión extraordinaria para ingresar un paquete económico mientras el FMI advierte por costo fiscal

En la tercera revisión del acuerdo,Menciona los hidrocarburos, la minería, la agroindustria, el hidrógeno y la biotecnología. Sin embargo, agregaEn tanto el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso, que incluirán un paquete económico de 7 proyectos de ley, con el objetivo de aumentar las exportaciones y la recaudación. Para sumar dólares a las bajas reservas del Banco Central, habrá iniciativas para impulsar el sector del hidrógeno, el GNL, la agroindustria y el software.También intentarán aprobar el plan de pagos de Anses. Recientemente, el FMI pidió “evitar moratorias”, y que los proyectos de ley tengan el menor costo fiscal posible.Así,. Sin embargo, no entró un tema clave impositivo que se discutió en el Congreso: la inclusión de actividades de innovación entre grandes empresas y startaps para que pueda ser una actividad donde se devuelva el 50% como gasto de investigación y desarrollo, algo que sería un empuje para las startaps, contaron desde el sector privado.Habrá cuatro proyectos para intentar potenciar las exportaciones de energía, agro y economía del conocimiento. Uno busca promocionar la actividad del Gas Natural Licuado (GNL), uno de los precios a nivel internacional que más subió producto de la guerra en Ucrania.. De desarrollarse la producción de GNL durante los próximos 30 años, podrían exportarse u$s 27 mil millones anuales, según un informe del centro de estudios Fundar.Luego estará el que buscará darle un marco al hidrógeno, una de las energías del futuro. Para este sector, la australiana Fortescue anunció hace más de un año una inversión de u$s 8.000 millones, la más alta del siglo. Sin embargo, fuentes de la compañía aseguran que”. Aunque el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en noviembre que iba a llegar al Congreso, todavía sigue en evaluación. Según contaron a Ámbito, hay discusiones internas entre Economía y Casa Rosada sobre cuestiones impositivas e industriales. Pero además, fuentes oficiales aseguraron que hay pedidos de las empresas “imposibles”, como el “retenciones 0% o libre acceso a divisas”.También. Actualmente, la mayor parte de estos ingresos de profesionales entran por el mercado paralelo, a casi el doble ($350).Estará nuevamente presente el proyecto de agroindustria, que viene desde el 2021, delineado entre el Gobierno y el sector privado, nucleado en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y que promete exportaciones por u$s 100 mil millones para el final de la década.También Economía trabaja en proyectos que sumen recaudación. Por un lado, un nuevo blanqueo de capitales, que acompañe al intercambio de información automática de cuentas con Estados Unidos que empieza a regir el primero de enero.El organismo que encabeza Carlos Castagneto espera recaudar en 2023 al menos u$s 1.000 millones.En la última semana, el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación para la Ciudad obligó a Economía a delinear un nuevo proyecto de ley. Buscarán financiar los $200 mil millones que Nación debe transferirle extra a CABA con subas en el impuesto al juego, y “nacionalizar” el impuesto que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta le cobra al sistema financiero por las Leliq.Estará también el proyecto de ley de Pago de Deuda Previsional que empuja el kirchnerismo, que ya tiene media sanción de Diputados. Busca que 800 mil personas puedan jubilarse pese a no contar con los 30 años de aportes.