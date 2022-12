La economía en 2022: desde la renegociación de la deuda con el FMI al inagotable problema de la inflación

Con gran compromiso y responsabilidad, junto al equipo económico y productivo que he convocado, comenzamos esta etapa al frente del ministerio de @Economia_AR.

Tenemos un enorme desafío por delante, pero también la enorme oportunidad de transformar la realidad en que vivimos. pic.twitter.com/Q2XJhegf8l — Sergio Massa (@SergioMassa) August 4, 2022

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) subieron 4,9% en noviembre de 2022 respecto de octubre y 92,4% interanual. Acumularon un alza de 85,3% en los primeros once meses del año https://t.co/fUXNbi5HTF pic.twitter.com/9yBzzzvmti — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 15, 2022

“Cuando mirabas la nafta, el tipo de cambio, el tipo de cambio paralelo, los servicios, los salarios estaban por debajo, la inflación no estaba explicada por ninguna de esas variables mucho menos su conjunto, con lo cual había un componente claramente especulativo

“Si hay una crítica que tengo que hacerle al plan inflacionario de Massa es lo que ocurre con la dinámica de la devaluación del tipo de cambio oficial, eso hace ruido porque iría contra pelo con cualquier tipo de plan de estabilización del tema precios”

el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que logró Martín Guzmán fue negativo para la Argentina

Logramos un acuerdo radicalmente diferente de todos los que históricamente se tuvieron con el FMI. No hay quita de derechos ni a trabajadores ni a jubilados. Se expande la inversión en infraestructura y conocimiento. Logramos poner por delante a los intereses de la economía real. — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) March 18, 2022

"ese acuerdo es la antítesis no te permite dar previsibilidad"

el crecimiento del 2022 no puede ser tildado de marginal, de efecto estadístico, sino que es genuino”

El 2022 fue un año cargado en términos económicos, algo habitual para la Argentina, pero que esta vez tuvo el paso de tres ministros al frente del Ministerio de Economía. Luego de conseguir renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, mostrar un crecimiento económico positivo y vislumbrar una desaceleración de la inflación en noviembre ¿Se puede decir que fue un año económicamente positivo?El tercer año de Alberto Fernández se termina yhabló con especialistas ortodoxos y heterodoxos, liberales y keynesianos para obtener un balance de la actuación del Gobierno y un análisis de las políticas económicas llevadas a cabo en el 2022. Qué dijeron los economistassobre la gestión de este año, en el que a pesar de todo, los salarios siguen corriendo detrás de la inflación.asumió la cartera económica en el inició de la presidencia de Alberto Fernández, pero fue criticado desde el kirchnerismo tras el acuerdo con el FMI, y le faltaron fuerza política y medidas concretas. Renunció el sábado 3 de julio y en líneas generales lo más importante que dejó el exministro fue el cierre de ese pacto frente a la deuda que contrajo el expresidente Mauricio Macri.Un día después de su salida - sopresiva y mientras hablabaen un acto -, en medio de las crisis cambiaria tomó las riendas del Palacio de Haciendaquien ocupó el cargo sólo 24 días en los que comenzó a buscar el ordenamiento fiscal que el actual ministro de Economía,, intenta impulsar con más fuerza política, principalmente.El superministro absorbió en Economía las carteras de Agricultura y de Desarrollo Productivo, que pasaron a ser secretarías. Asumió el 3 de agosto yLa economía se ordena desde la política, no a la inversa. Massa no es economista, sin embargo es una persona con autoridad política”, sostuvo en comunicación con este medio, el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).Para Letcher, el ministro de Economía “es uno de los referentes de la coalición gobernante con lo cuál tiene un gran diferencial respecto a su antecesor", pero, además, "es la síntesis de la decisión conjunta del espacio”.“En términos de rumbo entiendo que tiene él consenso de la coalición gobernante, que en materia económica es absolutamente trascendente”, definió el titular del CEPA.En ese punto coincidió el economista y docente de la Universidad Nacional de Moreno,“Hay una gran diferencia entre las dos gestiones, que está dada por el peso y el sustento político.”.Sin embargo, Benítez puso en reparo al aclarar que pese al músculo político de Massa, se trata de “dos tiempos distintos que no se pueden comparar linealmente”.Al asumir, Massa afirmó que cumpliría “con la meta del 2,5% del déficit primario del sistema público nacional establecida por el Presupuesto”. En esa modificación de junio del Presupuesto prorrogado de 2021, Economía tenía como objetivo un crecimiento económico del 4% y proyectaba que la inflación sería del 57,7% para 2022, con un rango de entre 52 y 62%.De acuerdo a los últimos datos del INDEC,, encontrando el punto más alto en julio cuando tuvo una suba mensual del 7,4% y una marcada desaceleración en noviembre cuando mostró un 4,9%. Ante ese panorama,El año que se va estuvo marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania que comenzó en febrero. “Fue el año donde muchísimos países tuvieron los niveles de inflación más altos en 40 años, le pasa a Estados Unidos, Reino Unido, a la Unión Europea, Brasil, nosotros también”, explicó en diálogo con Política Argentina, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).Y agregó: “El impacto de la guerra, los precios internacionales, cuello de botella en muchas cadenas productivas y logísticas, sumado a la inercia inflacionaria de base se tradujo en esta situación de inestabilidad financiera y cambiaria que viene teniendo Argentina hace cuatro años ya”.Por su parte, Letcher consideró que “la actualidad de la economía argentina, del equipo económico, es el intento por tratar de volver al régimen inflacionario anterior, que era también una inflación elevada, pero finalmente más baja que la que tenés en el régimen actual y eso tiene en buena medida que ver con el conflicto bélico”.que te deposita en un régimen de inflación no ya de 3% o 4%, sino de 6-7% y que es la principal problemática que tenés hoy”, explicó el economista y señaló que luego de las cifras de noviembre podría tener “quizás alguna expectativa positiva”.En ese sentido, Letcher precisó que desde el CEPA venían señalando de hace varios meses que "la recuperación de la actividad económica estaba quedando en pocas manos y eso se producía porque había mayor producción, pero también porque había mucha remarcación que se había disociado desde finales del 2021 de los costos genéricos de la producción”.", sostuvo.Es porque que dio cuenta de que "había que abordar con alguna política de regulación de precios" y que "el primer mes de implementación del programala inflación de los alimentos bajó de 6,2% a 3,5%”.Sin embargo, para Pertierra “Precios Justos no es un programa antiinflacionario”. El economista aseguró que Argentina tiene “programas de ese estilo hace 8 años y la inflación no bajó, osea que no pasa por un programa de acuerdo de precios de supermercados nada más”.“Tiene que ser un congelamiento simultáneo de muchos precios de la economía para que realmente sea un programa antiinflacionario, se puede moderar un poco la pauta inflacionaria que obviamente es positivo cuando venís de niveles del 6 y 7% mensual, pero tampoco es un programa antiinflacionario”, diferenció.Por su parte, el economista de sesgo liberalafirmó en comunicación conque en sí mismoporque entiende que “la inflación es de origen claramente monetario, está basada en que (el Poder Ejecutivo) intenta cubrir una parte del déficit fiscal emitiendo moneda y eso les ha generado un problema enorme”.“Ya teníamos previsto para este año que la inflación se iba a acelerar. Nosotros decíamos que iba a tener como piso 60%, el doble de lo que decía el Gobierno y nos quedamos cortos.y si tomamos los últimos cuatro o cinco meses la inflación promedio, anualizada, está arriba de 100%”, señaló.Al respectó advirtió que". En ese orden, mencionó por un lado a "las Leliqs, la emisión con deuda del Banco Central" y sostuvo que "esa deuda es una bola de nieve que se ha incrementado tremendamente y que finalmente va a desembocar en inflación futura”.Muy distinta, en este punto, es la mirada de Benitez, economista de la Universidad de Moreno, quien aseguró que “la inflación de Argentina no se da porque tiene déficit fiscal, basta que cualquier persona ingrese al INDEC o mismo a la página de Hacienda, vea los datos de déficit fiscal y los compare con los de otros países y vas a tener que no es distinto a los de la región”., remarcó.El economista consideró que “si bien hay momentos de altos niveles de inflación mensual, hay una inflación persistente estructural en la Argentina desde el 2014-2015 para acá de no poder bajar del rango del 25 al 30%"."Venimos en un nivel moderado y el shock exógeno que tuvo este año producto de la inflación internacional, de los precios de la energía y de los alimentos nos ubicamos en niveles mucho más altos de inflación cercano al 100%”, consideró el docente de la Universidad de Moreno, y agregó que “es lógico que suceda” porque”., analizó Benitez.Y consideró: “El déficit fiscal tuvo que ir menguando durante la última etapa producto de que no tenías reservas, pero si vas acumulando reservas tenés ciertos grados de libertad para ir liberando el gasto o la inversión pública, esas dos variables son las que más ruido me hacen porque si querés controlar o tratar de menguar la variación de los precios no podes ir devaluando al ritmo de 5 o 6% mensual, porque muchos los insumos son importados y se establecen con ese tipo de cambio y si lo aumentas, cualquier tipo de empresario lo va a trasladar a precio”.Si en algo coincidieron los diferentes economistas fue en queSi bien Etchebarne considera que “todo el programa del Gobierno es muy malo porque no resuelve ningún problema“, señaló en diálogo con este medio que el organismo internacional “colaboró para aumentar la deuda en argentina, tanto la externa como la Interna, con el solo objetivo de que no haya un gol y patearle la pelota al próximo Gobierno”., le ha refinanciado toda la deuda al Gobierno actual de manera que tienen fondos frescos para pagar los intereses permanentemente, les reciben todo el capital y. Entonces la Argentina sigue metida en un sistema que no funciona y que es muy gravoso para el sector privado”, consideró Etchebarne.Por su parte, Hernán Letcher insistió en que”.Para el director del CEPA, el organismo “plantea la posibilidad de rediscutir, tal vez en peores condiciones, nuevamente ese acuerdo”.“Condicionó en parte su política económica, podemos decir que Argentina igual tenía que ordenar en parte su déficit fiscal, ordenar tal vez la cuestión monetaria, ahora hacerlo con una pistola en la cabeza no es lo mismo que hacerlo sin ella”, señaló.En ese sentido, Letcher evaluó que el arrego con el Fondo "es un gran problema sobre todo para aquellos que les gusta decir que hay que darle previsibilidad a la economía", ya que"Cada tres meses estás viendo si cumplís o no cumplís con una meta, que si eventualmente considera que no la cumpliste te puede generar un descalabro fenomenal en tu propia economía", dijo.Según Benítez, “el acuerdo con el Fondo es malo, pero podría haber sido peor”, además de que, en una mirada opuesta a Etchebarne, afirmó que el arreglo con el FMI "es menos malo" de lo que esperaba que fuera, pero "aún así lo peor que tiene es que es un acuerdo inflacionario para la Argentina producto de esta cláusula de mantener el tipo de cambio real a niveles de cuando se firmó en febrero”.El economista explicó esa “disyuntiva” del acuerdo en la que para “mantener el tipo de cambio real, tendrías que aumentar la devaluación y si la aumentás se va a trasladar a los precios internos y consecuentemente no vas a solucionar el tema de la inflación”.pero te condiciona la política cambiaria y por ende la política económica de tu país”, concluyó Benitez.Lo cierto es que en el 2022 la cartera económica logró aprobar las tres revisiones del programa con el organismo, y aseguró estar “encaminada” para el cumplimiento de las metas en el cuarto trimestre. En su último comunicado, el FMI consideró que más allá del cumplimiento de las metas “la situación macroeconómica continúa siendo delicada".En enero, el FMI calculó que en 2022 la economía argentina crecería un 3%. El Banco Mundial fue más cuidadoso y señaló un 2,6%, mientras que el REM del Central estimó 2,9%.. Al igual que con la inflación, la diferencia entre proyección y realidad en el ítem Producto Bruto también fue abismal, aunque para mejor: en el tercer trimestre el PBI creció 5,9%. Con lo cual el crecimiento acumulado a octubre es del 6,4% y lo que indicaría un piso del 5,5% cuando termine diciembre., el sector que más creció es el de restaurantes y hoteles y eso es producto de un de un shock en demanda, que vino acompañado de una política fiscal que fue el subsidio que se estableció con el Previaje, estallaron las compras y eso produjo que la actividad económica crezca en el país”, explicó el economista Benitez.Y señaló: “En perspectiva hasta el primer semestre venía todo para arriba, exportaciones, consumo privado, gasto público, venía creciendo cerca de un ritmo del 7 u 8% y te quedaste sin dólares. Ahí hubo que desacelerar el gasto público, retraer los niveles con el tema de las tarifas, achicar los planes sociales, se lanza el dólar soja, en aras de menguar el gasto público que desacelera el nivel de actividad para tratar de acumular reservas y eso trajo aparejado que disminuya el nivel de crecimiento”.Hernán Letcher indicó que “” y sostuvo que eso "tiene dos lecturas: una es que dejaste de crecer en los niveles que venías creciendo, la otra es que no caíste como auspiciaban algunas voces económicas y políticas que sostenían que la administración de los dólares iba a tener un efecto de caída brutal de la economía"."Bueno, no:en cualquiera de los cuatro años de su gestión”, precisó en consonancia con los datos de la administración Cambiemos, que arrojó caídas constantes en la actividad.En cambio, Agustín Etchebarne juzgó que “la economía creció hasta la mitad del año porque la economía del año pasado creció”, con lo que consideró que hay un arrastre estadístico."Cuando vos de punta a punta crecés 10%, si te mantenés como en el último día todo el resto del año, sin crecer el año siguiente, vas a tener un arrastre estadístico que te va a decir que creciste el 5%”, afirmó.Consultado porsobre ese “arrastre estadístico”, Letcher señaló que al comparar 2022 contra 2021, “2021 ya tiene el beneficio de la postpandemia”, es decir, que cuando comparas 2021 con 2020 “probablemente había lo que se llama con ventaja estadística en la comparación porque en un mes estabas en plena pandemia y en el otro no, ahora cuando hacés el 2021 contra 2022, ya estás comparando dos años con casi equivalencias con lo cual“El presupuesto preveía una actividad económica en 4% y va a terminar siendo, es probable, que arriba de 5%”, sostuvo el director del CEPA. Y ahí coincidió Nicolás Pertierra, que admitió: “, recién hace uno o dos meses se ven señales de desaceleración y nosotros preveíamos que para julio la economía se iba a estar en un nivel de actividad bastante menor. Así que eso cerrará con un nivel de crecimiento superior al 5% bastante alto”.“Massa ahora tiene que decir entre sí crecer o contener el tema precios, y no crecer tanto y que ese crecimiento se distribuya mejor, que es algo que no viene sucediendo en términos distributivos se tornó más regresivo la Argentina y eso es algo que un gobierno peronista no se lo puede permitir”, concluyó Benitez.