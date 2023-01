El famoso que será candidato a intendente de Milei en el Conurbano

Las elecciones del 2021 marcaron un claro crecimiento de representación en dos de los frentes más extremos dentro de la política argentina. Los libertarios y la izquierda lograron sumar más votos de lo habitual y consolidaron su presencia, sobre todo, en los HCD del Conurbano y en algunas ciudades del interior bonaerense.Los libertarios le quitaron una buena porción de votos a Juntos.Mientras que los libertarios pegaron fuerte en Bahía Blanca y Vicente López y ahora tienen como objetivo principal generar un mayor caudal en buena parte del Conurbano.Es por eso que la irrupción de un candidato que se referencie en el diputado Javier Milei no solo golpea de lleno en Juntos sino que también alivia un poco al oficialismo teniendo en cuenta que el mayor recorte de votos se dará en la oposición.En ese marco,se postuló como precandidato a concejal, pero las cosas no salieron según lo planeado.Cabe recordar que Diwan iba a ser el aspirante de la lista de Dar el Paso, que llevaba a Facundo Manes al frente, pero finalmente no tuvo el apoyo del radicalismo y decidió bajarse. Sin embargo, su candidatura quedó en la nómina y llegó al cuarto oscuro con una boleta corta. Con solo el 1.29 por ciento no logró pasar el corte de las PASO y quedó afuera.Ahora, el empresario se reunió con Carlos Kikuchi, mano derecha de Milei, y oficializó su ingreso a La Libertad Avanza. Según se pudo saber Diwan mantendrá esta semana un encuentro con el diputado nacional para terminar de definir los detalles de lo que será una nueva candidatura en Morón.afirmó el empresario tras la reunión. Y agregó que “todos pensaban que estaba afuera, pero ahora me tienen de nuevo adentro”.Con la irrupción de Milei en Morón, tanto Juntos como el Frente de Todos tienen en claro que los resultados serán otros. Ahora lo que resta saber es qué poder de fuego tendrá el nuevo representante de la derecha en oeste del Conurbano.