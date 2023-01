Alberto Fernández oficializó la designación del ex CEO de Syngenta Antonio Aracre como jefe de asesores

se oficializó la designación de Antonio Aracre, el ex CEO de la empresa multinacional Syngenta, como jefe de asesores del equipo del presidente Alberto Fernández

Tal como había trascendido,"Mi primera tarea será abrir el gobierno al mundo de las inversiones privadas que generen trabajo y le puedan cambiar la vida a la gente. Y consensuar con la oposición y los sindicatos algunos puntos esenciales para la Argentina que todos queremos", afirmó Aracre a través de sus redes sociales.El ex titular de la importante empresa líder del sector agropecuario llega en reemplazado del despedido Julián Leunda, quien tuvo que salir del Gobierno tras ser nombrado en el escandaloso chat de los jueces y funcionarios porteños que viajaron al sur juntos y se hacían llamar "huemules".Aracre fue recibido hoy por el mandatario en Casa Rosada y allí se definió su designación. La reunión concluyó cerca de las 12 del mediodía., arrancó.En la misma línea, continuó:".A la hora de especificar cuáles serán los objetivos de su trabajo, Aracre determinó que su "primera tarea será abrir el gobierno al mundo de las inversiones privadas que generen trabajo y le puedan cambiar la vida a la gente"."Y consensuar con la oposición y los sindicatos algunos puntos esenciales para la Argentina que todos queremos. Sólo espero estar a la altura y no defraudar a nadie, en particular a mi familia que amo más que a nada en este mundo. Un corazón para cada uno de mis hijos", concluyó.La relación óptima de Aracre con el presidente Fernández también tuvo su correlato con el exministro de Economía, Martín Guzmán, pero al mismo tiempo tiene un fluido diálogo con Sergio Massa.En noviembre, Aracre habló en exclusiva con Política Argentina y elogió el trabajo de Massa . Además, cuestionó los cambios de rumbo que sufrió la Argentina en los años anteriores, con críticas a las decisiones de Mauricio Macri.