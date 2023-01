Marcos Peña reapreció con un podcast y explicó por qué bajó su perfil tras la derrota de 2019

#Política | Reapareció Marcos Peña para presentar un podcast sobre "salud mental, fama y liderazgo", en el que explica por qué bajó su perfil tras la derrota de Juntos por el Cambio en 2019. pic.twitter.com/zS59QNbDWj — Política Argentina (@Pol_Arg) January 4, 2023

El ex jefe de Gabinete de la gestión de Mauricio Macri y uno de los principales referentes del PRO,volvió a aparecen el esfera pública y, en su nuevo podcast “″, reveló por qué decidió bajar su perfil político luego de la derrota electoral de Cambiemos en 2019.que me llevó a que en diciembre de 2019, al concluir, diera un paso al costado, me metiera un poco para adentro y tratara de hacer esta búsqueda de reconexión, de poder comprender esa dimensión humana de lo que había atravesado”, señaló Peña en el episodio 0 de su podcast y agregó: “”.Después de alejarse de la esfera pública casi tres años, en los que ni siquiera realizó publicaciones en sus redes sociales, el ex jefe de ministros lleva publicados hasta el momento tres episodios en los cuales conversa con, que lideró el Partido Ciudadanos en España; con, que fue jefa de Gabinete del presidente colombiano Iván Duque; y Virgiliouno de los principales referentes de la cocina peruana.“Estoy muy contento de compartir el lanzamiento de Proyecto 77,”, indicó el ex funcionario a través de sus redes sociales.Peña desapareció de la escena pública luego de la derrota de Juntos por el Cambio en 2019, incluso estuvo alejado en la campaña electoral de 2021 cuando se sumó después de las PASO a la campaña de María Eugenia Vidal en el rol de asesor. En ese tiempo se dedicó a trabajos de consultoría para clientes del exterior.El ex jefe de Gabinete explicó que el nuevo proyecto es la continuación de un paper que presentó a finales de 2021, donde planteó la necesidad de ejercer liderazgos políticos más humanos, un documento de 14 páginas que relata las consecuencias en la salud física y mental y la falta de empatía con la gente que trae aparejada la fama y el poder.“Los invitados que participan son políticos, deportistas, artistas, emprendedores y especialistas de habla hispana y portuguesa, nacidos en su mayoría entre 1972 y 1982. Hablamos sobre la salud mental y física, la fama, el trabajo en equipo, comunicarse y conectarse con otros, cómo mantener la perspectiva, la relación con lo virtual, la naturaleza, y la importancia de poder proyectarnos a largo plazo”, especificó.Uno de los primeros en responder el anunció de “Proyecto 77” fue el legislador de Avanza Libertadque lo criticó y aprovechó además para pegarle al oficialismo: “Vos primero tenés que pedir disculpas públicas y hacerte un lavaje de cerebro antizurdo por ser uno de los que hizo fracasar a un gobierno que en 2015 tenía un UNICO mandato que era que no volvieran más los k de mierda para hacer del país un villa miseria como es hoy”, lanzó en su Twitter.