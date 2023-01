La campaña y negocios de Macri: se reúne con el emir de Qatar en la Patagonia

desde sus vacaciones en la Patagonia, el líder PRO recibe este viernes al emir de Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, quien tras tomar el centro de la escena planetario con el Mundial que organizó en su país y ganó la Argentina sigue arrojando novedades a América del Sur

Política Argentina pudo saber que Macri y el emir Al Thani tienen planeado compartir un almuerzo

el ex tenista tan famoso por haber ganado Roland Garrós como por gritar "qué mal la estoy pasando" y "soy un fracasado" fue quien medió entre la vicepresidenta Gabriela Michetti y Qatar para ensayar la firma del cuestionado memo de entendimiento para que ambos países inviertan en infraestructura argentina, con fondos de ANSES

Las campañas políticas y económicas desiempre han sido muy particulares, y más cercanas al mundo de los negocios que al de las calles que transitan las personas de a pie. La particularidad de este 2023 que recién comienza es que encuentra al ex presidente aún sin decidir y/o revelar si irá por su "segundo tiempo" o no, carrera en la que ya están anotados al menos dos de sus principales "sucesores",No obstante, su falta de confirmación respecto de su futuro no le hace a Macri evitar llamativos encuentros y recorridas. En este caso,Tras celebrar la llegada de 2023 en Punta del Este, en la costa de Uruguay, acompañado por el ex tenista argentino, el monarca qatarí viajó a la Argentina y transita el sur del país con una numerosa comitiva de seguridad.Este viernes, en ese marco, llega al exclusivo country Cumelén, donde lo recibe con sus brazos abiertos, una vez más, Macri, con quien mantiene una relación de amistad que comenzó cuando ambos eran jefes de Estado, vía "Gato" Gaudio, un amigo en común.Si bien el hermetismo domina la escena,. Es la segunda vez que se encuentran en menos de un mes, tras el abrazo fotografiado en el estadio Lusail, donde la selección argentina liderada porse consagró campeona del mundo.El emir qatarí llegó a las costas sudamericanas el 31 de diciembre y se trasladó a Punta del Este, donde lo esperaban dos embarcaciones de lujo. Festejó el inicio de 2023 con Gaudio, con quien mantiene una amistad y vínculos comerciales.Por su parte, con Macri inició relación en 2016, cuando el ex presidente todavía tenía alto crédito político. En esa oportunidad, recibió al monarca asiático en la Quinta de Olivos, con Gaudio y como nexo.Muchos aseguran que una. Luego, Al Thani se involucró directamente en la planificación del Mundial de Qatar 2022, desde que su país fue elegido como sede.El Jefe del Estado asiático es el dueño del grupo inversor, que tiene entre sus activos al club francés París Saint Germain, dueño del pase de Messi, Neymar Junior y Kylian Mbappé, entre otros.En 2021, ya como titular de la Fundación FIFA, Macri visitó Qatar y volvió a encontrarse con Al Thani. En esa oportunidad el líder PRO quería recaudar fondos para la organización que dirige y a la vez interiorizarse acerca de cómo habían avanzado los preparativos para la Copa del Mundo.En 2016,Esa idea de Gaudio valió una causa penal que complicó principalmente a Michetti. El acuerdo, gracias a la revelación del mismo, no se firmó y la ex vicepresidenta se salvó de un expediente del que difícilmente hubiera podido huir.Además, Qatar es gran vendedor mundial de gas. Es el de ese fluido uno de los negocios en los que se metió Gaudio en los últimos dos años, según Econojournal. El ex tenista actuó como lobbysta de San Germán Seguros, indica la misma versión, empresa que pactó con Naturgy el ofrecimiento a los clientes de seguros de vida para que, en caso de fallecimiento, se garantice la continuidad del servicio por seis meses., patrocinante dominante de las vallas publicitarias al pie de las canchas del Mundial.Justamente,. Entró así en el negocio de los hidrocarburos no convencionales. En cambio, en sus tierras del Golfo Pérsico puede obtener gas convencional, sin la técnica del fracking, como la que se usa en la formación neuquina, y en cantidades tales que lo convierten en el quinto exportador mundial, detrás de Estados Unidos, Rusia, Irán y China.