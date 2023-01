Alfa justificó en Gran Hermano a los asesinos de Fernando Báez Sosa: repudios y defensa con un posteo viejo

apareció en un video en la casa, que aparentemente correspondería a la semana pasada, en el cual defiende a los rugbiers y dice que "no son asesinos". Eso provocó la polémica en redes sociales, frente a los cual sus fans reaccionaron con un presunto posteo antiguo del hombre de 60 años en el cual, por el contrario, pide graves castigos para los imputados

Una vez más, el participante de Gran Hermano, protagonizó una polémica con fuertes cruces en redes sociales pero, esta vez, sobre un tema sensible en este momento particular de la Argentina:Es que Alfa, quien habitualmente expresa posiciones convervadoras sobre casi todos los temas,"Yo te aseguro que esos pibes no salieron a matar a nadie. Fijate cómo se cagaron la vida, ellos y la familia, porque los padres, imaginate tener un hijo de 17 años preso para toda la vida. Te arruinaste la vida. Esos pibes no salieron a matar a nadie, se fueron de mambo. Una cosa es pelar y otra cosa es matar", dice Alfa, que en el video que se difundió ayer no aparece diciendo el nombre de Fernando pero claramente parece referirse al caso en diálogo con otros concursantes de Gran Hermano.Esa interpretación fue la que le dieron miles de usuarios en las redes sociales, que entendieron que se refería al caso de. La gran mayoría repudió los dichos del concursante más longevo de Gran Hermano. "Queéasco por favor cómo vas a decir eso Dios que tanto están esperando para sacarlo?!", "Este tipo no tiene límites. Espero que Gran Hermano tome cartas en el asunto", "Alfa empatizando con los familiares de los asesinos pero con los familiares de la víctima que se vayan a la mierda", "Esto también se lo van a dejar pasar o ya van a asumir que es nefasto?", "Facho, clasista, gordofobico, homofobico, misogino y defensor de asesinos. Me alegra no estar de ese lado" y "Nefasto. Repudio total. Esta justificando a unos asesinos!!!! Estoy indignada", son algunas críticas a Walter Santiago.En cambio, sus seguidores difundieron una antigua publicación de Alfa en su cuenta de Facebook, en la cual ataca a los rugbiers involucrados en el crimen y pide que sean violados en la cárcel. Esa fue la forma en la cual sus fans quisieron lavarle la cara por el recorte viralizado en las últimas horas."Quiero ver si estos dos pedazo de hijos de REMIL putas se ríen así cuando los lleven al penal... ojalá sus “ compañeritos de celda” les hagan sentir lo que es ser machitos de verdad y que les rompan el orto sin compasión.... Quiero ver si son tan guapos como cuando lo pateaban al pobre Fernando , inconsciente en el piso, cuando les rompan el orto hijos de REMIL putas....", escribió Alfa en su cuenta de Facebook.