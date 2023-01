Carrió le pegó a Lorenzetti para defender a Rosatti y aprovechó para burlarse de la foto de Larreta-Lousteau

#Política | @ElisaCarrio: "A Lorenzetti le han garantizado impunidad".



La líder de la Coalición Cívica Ari,, defendió al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, yen relación al juicio político impulsado por el presidente Alberto Fernández. También se burló de la foto “trencito en la playa” del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta junto a vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau., aseguró Carrió durante una entrevista en TN y aseguró que por eso "le pegan a (Horacio) Rosatti", que en esté último tiempo estuvo se vió envuelto en el escándalo de los chats del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro porque su mano derecha Silvio Robles intercambió mensajes con el ministro.La dirigente opositora dijo que Lorenzetti "se contradice con su acto y con la jurisprudencia". Aseguró que el clima de tensión en el cuarto piso de Talcahuano 550 es de tal magnitud que los jueces "ni se hablan”.La referente de la Coalición Cívica enumeró los hechos que a su entender son parte del ataque de Lorenzetti a sus colegas y aseguró que"Tenemos en parte del alzamiento institucional a un juez corrupto y mafioso de la Corte que es Lorenzetti", aseguró Lilita.Durante su defensa a Rosatti, en otro tramo de la entrevista la ex diputada nacional volvió a apuntar contra Lorenzetti y sostuvo que "tiene vínculos con todo el mundo", algo que a su criterio es un "problema grave".".Carrió se refirió a “la foto Beatle” que compartieron en Mar del Plata el jefe de Gobierno porteño,, el presidente de la UCR, el radicaly el precandidato a gobernador para la Provincia,La lider de la Unión Cívica Ari sostuvo que tras las elecciones la oposición va a “recibir un país realmente quebrado” y señaló que “hay que hacer un proyecto de Nación, no es sólo de ajuste, dentro del cual está la reforma del Estado. Es un proyecto de Nación con una educación diferente, con una revolución productiva diferente, con ciudades inteligentes ligadas al campo”.En ese sentido, señaló que tiene “en la cabeza” el proyecto y aseguró: “Lo tenemos que escribir creo que lo estamos compartiendo entre los líderes y hay equipos trabajando que son muy buenos”.y remarcó: “Yo me voy a quedar en enero trabajando, después no me pidan”.