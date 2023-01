Ercolini, implicado en el viaje a Lago Escondido, se quedó al frente de la causa del atentado a CFK

Uno de los jueces emblemáticos del Lawfare,quedó momentáneamente al frente de la causa por el atentado contra CFK.: no tomó la ampliación de indagatoria del "copito" Gabriel Carrizo este martes por un planteo de la defensa que derivó en la postergación de la citación.(su colega Sebastián Ramos lo cubrirá del 16 al 23). Justo para el 9 de enero se había reprogramado la ampliación de indagatoria de Gabriel Carrizo, que en un principio estaba citado para el 5 de este mes.No se realizó la audiencia porque se hizo lugar a un planteo de la defensa de Carrizo, que pidió que la ampliación de indagatoria fuera realizada por la jueza que lleva el caso. El acto procesal se postergó para el 31 de enero cuando ya estará reincorporada Capuchetti, quien este lunes volvió a ser recusada por Cristina Kirchner en esta causa por sus vínculos con el macrismo y con la Policía de la Ciudad. Es decir,. El joven se encuentra detenido y fue procesado como partícipe secundario en el intento de asesinato cuando la querella considera que tuvo un rol preponderante en el ataque y solicita se lo procese por integrar una asociación ilícita.Ercolini está siendo investigado por la justicia federal de Bariloche por el viaje del Lawfare a Lago Escondido. Fue imputado junto a todos los pasajeros de ese vuelo: el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro; el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; los jueces federales Ercolini, Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista), Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; exespía Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. La imputación también alcanzó a dos altos ejecutivos de Clarín: Jorge Rendo y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Jurídicos de Telecom. Todo indica que Casey fue quien invitó el viaje.La primera filtración de presuntos mensajes que involucran a D’Alessandro muestran que todos los participantes del viaje compartían un grupo de chat e intentaron crear diferentes coartadas para esconder lo que a todas luces aparece como el delito de dádivas. La difusión de esos chats derivó, por ejemplo, en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 12 de diciembre pasado recusara a Ercolini en la causa en que se investiga la persecución en su contra que desató la AFIP macrista:había publicado CFK en su cuenta Twitter.Julián Ercolini es uno de los magistrados emblemáticos del Lawfare. Por ejemplo, impulsó las causas Vialidad y Hotesur contra CFK, festejadas por Clarín, e intervino directamente en causas vinculadas al multimedios como el caso Papel Prensa y el desalojo del AFSCA en la noche buena de 2015 con la infantería. Tanto en Vialidad –donde Cristina fue condenada - como Hotesur intervino como fiscal Ignacio Mahiques, hermano e hijo de Juan Bautista y Carlos Mahiques, respectivamente, ambos compañeros de viaje de Ercolini en la travesía a Lago Escondido.Ercolini también fue el juez que se sumó a la persecución de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó: fue quien la procesó en el caso de la compra de un edifico de la Procuración. Y es,. Todos casos que Clarín amplificaba desde sus portadas.Ercolini también tiene en sus manos el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que opera el hombre fuerte de la ex SIDE, Horacio “Jaime” Stiuso. Quien fuera director del área de legales de la agencia en tiempos de Stiuso fue otro de los invitados por Clarín a la mansión de Joe Lewis:el mentado Leo Bergroth. El caso Nisman es otro de los que opera el multimedios para atacar a CFK.Además, subroga el juzgado federal que ocupaba Claudio Bonadío. Por lo que interviene en el caso D’Alessio, donde estuvo procesado Daniel Santoro, periodista estrella de Clarín, y en el caso de las Fotocopias de los Cuadernos.Ercolini rechazó decretar la nulidad de la causa de los anotadores luego de que se conociera un peritaje oficial que destroza la investigación porque da cuenta de que los cuadernos fueron escritos por varias manos y al menos 2 se confeccionaron de corrido y no día a día.A esto se suma que la pareja de Ercolini, Julia Kenny, era vocera de Germán Garavano cuando era ministro de Justicia. Kenny cumple funciones en la Procuraduría General de la Nación comandada por el interino Eduardo Casal.