Larreta dijo que no sacaría el cepo su el primer día y cuestionó a Macri por haberlo hecho

#PRO | Horacio Rodríguez Larreta habló sobre la decisión de Mauricio Macri de levantar el cepo al comienzo de su gestión.



💬 "Después tuvimos problemas de estabilidad". pic.twitter.com/HKq4Tv46BS — Política Argentina (@Pol_Arg) January 12, 2023

De cara a las elecciones presidenciales de este año y en medio de los continúos bombardeos internos del PRO,y recordó que “después tuvimos problemas de estabilidad".En diálogo con el Rebaño de Pelotudos, Larreta mencionó las medidas económicas que tomaría durante sus primeras cien horas de gestión y, al ser consultado sobre levantar el cepo, sostuvo: “No, levantas el cepo lo antes posible pero hasta que no tengas confianza o que empieces a tener más dólares que ingresen seriamente nadie te va a decir que levantes el cepo, ojala se pudiera hacer”.Y recordó queEs que en medio de su interna con la líder del PRO,, y de la indecisión de Macri de postularse a las elecciones presidenciales en la oposición todos presentan diferentes visiones para el plano económico.El programa económico de Larreta está liderado y responde a la propuesta del ex ministro de Finanzas macrista,El alcalde de la Ciudad sostuvo que “el gran desafío es que la Argentina crezca” y marcó como necesario “ ir a un equilibrio fiscal y modernizar el sistema laboral”.“Tenemos que duplicar las exportaciones en cuatro años , hoy tenemos una oportunidad porque el mundo necesita lo que Argentina tiene”. En ese sentido, sostuvo que “hasta que no se resuelva la inflación nada va a suceder”.Y remarcó que está “estudiando los distintos modelos en el mundo”. Y es que en eso se diferencia deBullrich tieney busca impulsar medidas más drásticas en materia de gasto social y ha considerado necesario “desburocratizar, desregular, y simplificar para ser una Argentina productiva”. “Tenemos un equipo que trabaja con Luciano Laspina cada una de las secuencias del cambio que hay que hacer en la Argentina, hay otro equipo con Melconian quien esta trabajando el cambio y cómo son las secuencias para bajar la inflación y lograr que Argentina empiece a tener inversión privada y no haya este freno permanente”, indicó en una ntrevista a fines de noviembre del año pasado.”, mientras que Larreta sólo muestra su habitual posición más moderada.