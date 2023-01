Que tenga la valentía: Milagro Sala volvió le pidió el indulto a Alberto Fernández

La dirigente socialy consideró que el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena se trató de un "acuerdo político" con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.Que no al indulto porque tenía una pequeña esperanza que la Corte Suprema revise el expediente de pies a cabeza", expresó Sala en una entrevista que brindó al diario Página 12 al cumplirse siete años de su detención.En ese sentido, la dirigente sostuvo: “Quiero rendir cuentas de todo el trabajo que hicimos, de todas las construcciones, de que nunca robamos nada, al contrario, tenemos obras demás”, una clara referencia“Se construyó un colegio secundario, un terciario y no me llevé plata para mi bolsillo y creo que no nos equivocamos. Quiero demostrarlo porque es la única esperanza que me queda. Esta situación cambia en la Argentina, cuando cambie la Justicia”, insistió Sala aunque lamentó que desde la Corte "no se tomaron el trabajo de revisar" la causa.Y volvió a insistir respecto a que la decisión del indulto es del Presidente. “(la vicepresidenta) Cristina le ha pedido que use la lapicera. Eso lo tiene que decidir Alberto. La decisión pasa por él más que nada., porque por ahí se le tiene miedo a una tapa de diario o una grilla”, pidió la dirigente.En diciembre del 2022 luego de que se volviera firme la condena, en medio de los acampes en Plaza de Mayo que duraron tres días en protesta y reclamo por el indulto, el presidente Alberto Fernández explicó que no podía dictar esa medida en favor de Sala, porque la Constitución lo prohíbe., por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales”, había asegurado el mandatario pasandole la pelota a Gerardo Morales.