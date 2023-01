Potenciar Trabajo: el Gobierno suspendió a casi 160 mil beneficiarios tras la auditoría del programa

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció este lunes la suspensión de casi 160 mil beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo tras la finalización de la auditoría del programa.Cerca del 89% del padrón de beneficiarios del programa validó sus datos en el sistema hasta este domingo, los cuales cobrarán el plan completo el próximo 5 de febrero, mientras que los que no lo hicieron percibirán la mitad del monto en febrero y, si no regularizan su situación, dejarán de percibirlo.“Los resultados han sido sumamente favorables para el fin que perseguiríamos, que era tener certeza sobre las personas que integran todo el padrón de titulares del Potenciar Trabajo:y nos han dejado una cantidad de respuestas que nos permiten también direccionar el esfuerzo de los recursos del Estado para mejorarles la vida”, explicó Tolosa Paz.Durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, la funcionaria detalló además que un total dey, por lo tanto, "están sujetas a la suspensión del programa, a partir de lo que se conoce como la liquidación de enero”.De todas maneras, aclaró que dejan abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo aquellos que no validaron su identidad durante el período correspondiente. Los interesados podrán realizar ese trámite a través de la aplicación Mi Argentina, donde tendrán que contar cuáles fueron los motivos por lo que no realizaron el proceso y sus situaciones quedarán sujetas a la revisión de la Secretaría de la Economía Social, que es la que lleva adelante el programa, indicó.Por otra parte, plantéo: “Los datos que nos preocupan, pero que nos tienen que ocupar, son los resultados de la terminalidad educativa, cuáles son las trayectorias de estas personas. Ahí tenemos para contarles que el 60,87%, que son 736.723 titulares, no finalizaron los estudios primarios o secundarios”.En este sentido, anticipó que junto al Ministerio de Educación van a “direccionar y poner todo el esfuerzo para, con estos datos finos, lograr que estos jóvenes, hombres y mujeres puedan terminar sus estudios”.El 22 de noviembre pasado, la titular de la cartera de Desarrollo Social anunció el operativo nacional para validar los datos de identidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.La validación de datos se adoptó luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales. Un informe de la AFIP reveló que 253.184 beneficiarios del programa no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 —a valor noviembre— por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas eran en un principio: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.