La UCR bonaerense lanza a Abad como candidato a gobernador bonaerense y se sube a la pelea con el PRO

Maximiliano Abad buscará mostrar músculo político y chances reales para la UCR bonaerense en un acto en Mar del Plata, ciudad de la que es oriundo, al mostrarse como posible candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, territorio donde al interior de Juntos por el Cambio el PRO tiene abundancia de aspirantes a suceder a Axel Kicillof y los correligionarios, ninguno oficializado

Este viernes 20 de eneroEl acto comenzará a las 19 en el Estadio Once Unidos de Mar del Plata, con capacidad para 5.000 personas. Desde la organización le dijeron a Télam que el objetivo de el acto será dar un panorama con críticas acerca de la situación de la provincia de Buenos Aires, pero también Abad intentará mostrar que es quien puede cambiar esa supuesta situación y que la UCR debe tomar el mando de JXC.“Queremos mostrar el músculo que tiene la UCR en la provincia de Buenos Aires”, hicieron saber a distintos medios desde el equipo de Abad, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense.Según trascendió, participarán del acto varios referentes nacionales del radicalismo, como, uno de los fundadores de Cambiemos pero hoy corrido de la escena; pero también, presidente de la Auditoría General de la Nación; y, titular de la Convención Nacional y hermano de, eventual aspirante a la Presidencia pero con pisada bonaerense.Además, Abad contará con el apoyo virtual de los tres gobernadores radicales, hicieron saber. Es decirPor otro lado, es posible que haya mensajes grabados de Facundo Manes, y los referentes parlamentarios. La muestra de fortaleza bonaerense, como describen los organizadores, estará garantizada con la participación de diputados nacionales y provinciales, y 28 intendentes de la UCR.La expectativa concreta para el discurso de Abad es que, obviamente, cuestione la gestión del Frente de Todos pero que también haga una convocatoria a que la dirigecia radical fortalezca la UCR para poder liderar Juntos por el Cambio de cara a los comicios de este año. Buscan evitar ser ese "furgón de cola" que definió Manes acerca de los correligionarios durante el gobierno deCabe destacar que, justamente, el PRO, el partido de Macri, ya tiene varios precandidatos a la Gobernación:son los nombres que suenan. El primero, anotado en la trola de, el ex ministro dejugando libre entre el ex presidente y, el intendente de Lanús pegado al otrora mandatario y los dos últimos en las filas de la actual titular del partido de nivel nacional.En términos formales, el acto no será un lanzamiento oficial de la candidatura de Abad a gobernador, pero reforzará sus intenciones electorales, ya explicitadas en on, en especial, luego de la aparición de afiches con su cara, con el sello de Juntos y la leyenda“Aspiro a gobernar la provincia de Buenos Aires con el objetivo de sacarla del atraso y colocarla en el camino del desarrollo y el progreso”, expresó en la última entrevista que brindó a Infobae, consultado por su posible candidatura.