23.01.2023 / América Latina

"Que el pueblo argentino no permita que la extrema derecha gane": Lula sobre las elecciones 2023 en Argentina

El presidente brasileño respondió que "no le gusta hablar sobre política de otros países", recordó que valoró el triunfo de Alberto Fernández y que no sabe si éste irá por la reelección, pero pidió que no gane la "extrema derecha" porque "no funcionó en ningún país" y sería "un desastre".