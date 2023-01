Bullrich estuvo a solas con Macri en el sur y contó que hablaron de "lo que hace Massa"

En medio de las internas en Juntos por el Cambio por las postulaciones para las elecciones presidenciales de este año, la presidenta del PRO,: críticas al ministro de Economía, Sergio Massa, y la “alerta” para los argentinos.Durante el encuentro los dirigentes coincidieron en que el ministro Sergio Massa tiene como estrategia “correr los problemas para adelante”, y profundizaron sus críticas al programa económico.“Estuvimos hablando del futuro de la Argentina.”, sostuvo Bullrich en diálogo con LN+.En esa línea, agregó: “Están queriendo correr los problemas para adelante porque para eso tienen que tomar decisiones que no quieren tomar”.Por otro lado, se refirió a la renovación en la propuesta de Juntos por el Cambio (JxC), a partir de las aspiraciones para ganar las elecciones de este año y señaló que a diferencia del mandato anterior, esta vez buscarán ser más claros y “explícitos” sobre el diagnóstico y las propuestas.”, admitió la líder del Pro.Bullrich había arribado el domingo a la casa del expresidente donde compartieron dos días en los que mezclaron una visita social (la exministra se quedó con su marido a dormir en lo de Macri) y una cumbre política de cara a las candidatura de 2023.Frente a la ausencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , en la cumbre de la Celac que se realiza este martes en Buenos Aires, diferentes líderes opositores salieron a celebrar el “logro”.Uno de ellos fue el jefe de Gobierno porteño,que festejó a través de su cuenta de Twitter: “Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los derechos humanos en la región. BASTA a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia”.“Mi reconocimiento al pueblo argentino por defender nuestra tradición democrática”, sostuvo Larreta un claro guiño a BullrichLa presidenta del Pro mientras se atribuyó el mérito de haber frenado la visita: “”, afirmó a Infobae desde el country Cumelén, en Villa La Angostura, antes de reunirse con Macri en referencia a la presentación que hizo el domingo ante la Administración para el Control de Drogas (DEA) para solicitar la captura de Maduro si viajaba a nuestro país.Este martes trascendió un audio en el que el presidente de Venezuela explicó que decidió no viajar por “informaciones muy delicadas”. “Algo grueso, grueso, confirmado", remarcó Maduro y señaló que este presunto ataque lo habían confirmado servicios de inteligencia “de primer nivel”.