Maduro explicó por qué no vino a la CELAC: "algo grueso" impulsado "por las ratas del macrismo"

¿Por qué el presidente *Nicolás Maduro no vino a la Cumbre de la CELAC*? Escuchá este breve audio en donde *él mismo te lo explica*. 👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/uDifxVWULV — Atilio Boron (@atilioboron) January 24, 2023

No habrá amenaza ni agresión que pueda detener la ola progresista que se ha levantado en América Latina y el Caribe para construir la unión definitiva de nuestros pueblos. Venezuela alza su voz bolivariana en defensa de la integración regional. — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2023

#URGENTE 🔴 Venezuela enviará al Canciller de la República de Venezuela a la CELAC tras conocer los planes agresivos contra la delegación y el Presidente. @NicolasMaduro .Lea el comunicado completo aquí#ConMaduroVamosPaLante #RebeliónAntiimperialista pic.twitter.com/hrPQHdYkIF — Gobierno Bolivariano de Venezuela🇻🇪 (@GobDeVenezuela) January 23, 2023

Finalmente el presidente de Venezuelaexplicó por qué no viajó a la Argentina para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realiza este martes en Buenos Aires. “Decidí no ir por algo grueso coordinado por la embajada de Estados Unidos, las ratas del macrismo y el partido judicial”, sostuvo.A través de un mensaje de audio, que difundió su ministro de Cultura, Ernesto Villegas y que luego compartió el politólogo Atilio Boron,", lanzó maduro en un audio que trascendió gracias al politólogo Atilio Boron, información que confirmó El Destape.El presidente venezolano señaló que la información del ataque fue confirmada tras la investigación de fuentes de inteligencia, recordó el mandatario que decidió quedarse en Caracas y no viajar a Buenos Aires, aunque envió al canciller Yván Gil Pinto en representación.Además, el presidente agregó este martes en Twitter: "No habrá amenaza ni agresión que pueda detener la ola progresista que se ha levantado en América Latina y el Caribe para construir la unión definitiva de nuestros pueblos."El gobierno de Venezuela había anunciado la ausencia de Maduro en la cumbre de la Celac por un plan "de la derecha neofascista" para agredir a la deleción venezolana y "enturbiar" el encuentro multilateral."Queremos informar que en la últimas horas hemos sido informados, de manera irrebatible, de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo era llevar a cabo una serie de agresiones contra nuestra delegación, encabezada por el presidente, Nicolás Maduro, para lo que pretenden montar un 'show' deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional, y así contribuir a la campaña de descrédito -ya fracasada- que se ha emprendido contra nuestro país desde el imperio norteamericano", explicaba el comunicado.