Los líderes de JXC salieron a competir por quién hizo más por "echar" a Maduro

¡Ganó la democracia! Frenamos al narcotraficante de Maduro y no vendrá a la Argentina. Celebro cómo miles de venezolanos, que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2023

Que Maduro no venga a la Argentina es una muestra de lo que podemos lograr cuando nos ponemos firmes contra los dictadores que violan la libertad, los valores democráticos y los DDHH en la región. BASTA a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 23, 2023

No viene #NicolasMaduro, porque somos la vida y somos La Paz... ¡Lo logramos! 💪🏻



A 40 años de la recuperación de la #Democracia y para toda America Latina. ¡Fuera dictadores y autócratas! pic.twitter.com/NzZGuu6CMt — Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) January 23, 2023

Este martes se realiza la VII cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Buenos Aires por lo que ayerEl bloque diputados de la UCR había emitido hace unos días un comunicado para rechazar la presencia de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel en la Argentina. Mientras que.“El día de mañana voy a hacer una presentación a la DEA, porque hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el Cártel de los Soles", había asegurado el domingo la titular del PRO.Luego, entre muchos otros miembros de Juntos por el Cambio, salieron en la misma línea que Bullrich repudiar la presencia de Maduro por “sus crímenes de lesa humanidad”.Al enterarse de la ausencia de maduro la presidenta del PRO,, celebro: "¡Ganó la democracia!Celebro cómo miles de venezolanos, que tuvieron que emigrar a nuestra patria expulsados por el delirio socialista, evitaron la ofensa de ver al gobierno recibir con honores a este dictador".Mientras que el Jefe de Gobierno porteño sostuvo: "los valores democráticos y los DDHH en la región”. “BASTA a los que quieren poner al país del lado incorrecto de la historia", apuntó contra el oficialismo.“Mi reconocimiento al pueblo argentino por defender nuestra tradición democrática y a todos los dirigentes y líderes que, utilizando las herramientas institucionales correspondientes, hicieron las denuncias que evitaron su llegada”, agregó Larreta reconociendo a su competidora por la carrera presidencial.Por su parte, el presidente del bloque de diputados de la UCR,, expresó en Twitter: “Maduro no viene a la Argentina. Sus amigos kirchneristas no le pudieron garantizar la impunidad que necesitaba para moverse tranquilamente por el país. Acá la Justicia funciona. Gran triunfo de la democracia argentina”."La verdadera grieta en el mundo es entre Democracia y Autoritarismo. Es una excelente noticia que el dictador Maduro no venga a la Argentina", manifestó el diputado del PROPor otro lado, otro representante de la UCR que se pronunció sobre la ausencia de Maduro fuequien consideró: “No viene Nicolás Maduro, porque somos la vida y somos la Paz... ¡Lo logramos! A 40 años de la recuperación de la Democracia y para toda América Latina. ¡Fuera dictadores y autócratas!”