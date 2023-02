Qué se esconde detrás del pedido de disculpas de Florencia Arietto a Patricia Bullrich

Tras las criticas a la propuesta de Patricia Bullrich de sacar al ejército, Florencia Arietto, la especialista en seguridad de larretismo, le pidió disculpas a la ex ministra de Mauricio Macri.

No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe. Pero no puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas @PatoBullrich — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) February 1, 2023

Arietto, que se pasó a principios del año pasado del bullrichismo al larretismo sin escalas, cuestionó la idea de la ex ministra de Mauricio Macri y advirtió que "piden el ejército y después cuando haya una montaña de muertos los van a condenar por violencia institucional"."No funciona así. Mejoremos la policía pero no hagamos demagogia", completó en esa publicación en Twitter. Pero no conforme, anoche fue a la televisión y embistió contra Bullrich con una acusación que tiene asidero pese a la cobertura judicial de la dirigente "halcón".Esta tarde en Twitter, expresó: “No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe”. “Pero no puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia. Mis disculpas públicas Patricia Bullrich”, dijo la funcionaria porteña.