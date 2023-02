Durán Barba: "Alberto Fernández solo puede aspirar a la reeleción en Disneylandia"

, ex asesor político de Mauricio Macri, habló el sábado sobre la interna de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones, dio su consejo sobre lo que debería hacer cada candidato y apuntó contra el presidente Alberto Fernández al señalar que “solo en Disneylandia puede aspirar a la reelección”.con una pobreza que está sobre el 50%, con una situación enorme de inestabilidad, con empresas fugando, con ninguna inversión que se atraiga, con una bomba de deuda impresionante", subrayó Durán Barba en una entrevista que brindó a CNN radio donde agregó: “Porque, más allá de la deuda externa, la deuda interna de Argentina es una bomba atómica que en cualquier momento estalla. Entonces con una situación así aspirar a la reelección me parece iluso”.En ese sentido, el analista político sostuvo que “ni siquiera con lo que pasa en Buenos Aires, que es la ciudad que mejor está dentro del país”.“Las encuestas dicen que la imagen de Cristina, Alberto y Massa está en su peor crisis de los últimos 10 años. Entonces, la situación es muy mala y ellos no se percatan de la realidad. Por eso dicen tonterías“, consideró Barba aunque admitió que la expresidenta "sería la mejor candidata porque parte de un piso concreto".porque parte de un piso concreto, importante y que es de ella. Pero también tiene una reticencia muy grande. Si vos me preguntas a cuál de ellos escogería yo de candidato, te digo a Cristina", remarcó.Durán Barba, uno de los asesores fundamentales para el armado del PRO y del posterior JxC, analizó también a cada uno de los referentes de la coalición opositora.Para él, “”. “No hay duda que la Ciudad de Buenos Aires mejoró brutalmente con las dos administraciones de Mauricio y la de Horacio", consideró.A la presidenta del PRO,durante la presidencia macrista.El asesor destacó que la exministra “enfrentó al narcotráfico y a quienes se disfrazan de mapuches en el sur, y tiene muchos méritos”. “Ambos son muy buenos candidatos”, concluyó sobre los presidenciables más fuertes del PRO.Para lo último dejó su mirada sobre Macri, que todavía no definió si se postulará por la reelección: “En el caso de Mauricio, no creo que sea candidato.Ya fue presidente. Es uno de los pocos presidentes argentinos que logró proyectar una imagen muy buena hacia afuera. No le veo peleando una candidatura interna con Patricia y Horacio“, analizó.Sobre en qué rol lo ve, opinó: “Puede ser un ordenador, más allá de que Juntos por el Cambio incluye -además del PRO- al radicalismo, al grupo de Carrió, que no se si están dispuestos a aceptar el liderazgo de Mauricio”.