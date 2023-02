Atentado contra CFK: la Cámara Federal volvió a rechazar la recusación de la querella contra Capuchetti

La Cámara Federal a cargo de Leopoldo Bruglia volvió a rechazar el pedido de Cristina Kirchner para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa que investiga el atentado en su contra.“No se ha logrado demostrar que la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento”, señaló Bruglia en el fallo.Mediante sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, la Vicepresidenta intentó demostrar que la magistrada no era imparcial en la causa y que tenía interés en el resultado del proceso porque se desempeñaba como docente e investigadora paga por el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), dependiente del Ministerio de Seguridad porteño, que supo estar a cargo de Marcelo D´Alessandro.“El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados", argumenta Bruglia.Y plantea que “el solo desempeño académico tal cual lo describe la parte, tampoco conllevaría indefectiblemente al supuesto de recusación en el que se enmarca el planteo. Pues se requeriría al menos de la constatación de otros elementos objetivos."Cabe recordar que Capuchetti rechazó apartarse y sostuvo que da clases en el ISSP desde hace más de una década. La querella aseguró que esa institución no es una universidad y genera políticas públicas.Por otra parte, Bruglia reprendió a Ubeira por la manera en que se dirigió a Capuchetti en la audiencia de recusación realizada la semana pasada. “Se debe instar una nueva advertencia al letrado José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado que, al resultar opiniones carentes de efecto jurídico alguno, revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio.", señala.