Manzur vuelve a Tucumán por la campaña: danza de nombres por Jefatura de Gabinete

Frente a las elecciones provinciales el 14 de mayo en Tucumán,. Si bien se conocía hace tiempo su salida, que probablemente sea definitiva el 15 de febrero, en Casa RosadaEn lugar de Manzur podría quedar el vicejefe de ministros, Juan Manuel Olmos, o si eligen a otra persona para su reemplazo.Ayer durante un acto en Tucumán el presidente Alberto Fernández oficializó su despedida: "Ahora que viene un tiempo de inflexión", sostuvo.A modo de despedida, Fernández le agradeció a Manzur por haber dejado la provincia en 2021 para acompañarlo como jefe de ministros. Tras mencionar las dificultades de su gestión Alberto expresó: “Gracias por acompañarme, Juan. Lo hiciste lealmente, con mucha fuerza y con la consigna de buscar la unidad".Por su parte el saliente jefe de ministros anunció que ya desde el martes asumía “la total y plena responsabilidad como jefe de campaña de Osvaldo Jaldo".Entre la danza de nombres comenzaron a aparecer el del titular de la AFI,, el del embajador de la Argentina en Brasil,y también el del Canciller, que ocupó ese puesto al comienzo del gobierno. Aunque desde el entorno de los tres funcionarios negaron haber recibido la propuesta por parte del Presidente para ocupar el cargo.Por el lado de Cafiero, le aseguraron a Página/12, que su regreso a la Jefatura no está en los planes de nadie porque el actual canciller ya cumplió esa tarea en el momento más complejo dela pandemia.Mientras que desde el entorno de Rossi, además de decir que no lo llamaron para ofrecerle el puesto, agregaron que "está cómodo" con la gestión de la agencia y que aún tiene muchos objetivos pendientes por resolver este año allí. Cerca de Scioli explicaron que el rumor es falso y que se trata solo de especulaciones infundadas.La opción más viable para el oficialismo parece ser Olmos, el actual vicejefe del Gabinete que ya está al tanto del funcionamiento de la Jefatura desde agosto del 2022, al tiempo que Sergio Massa asumió como el ministro de Economía el vicejefe de gabinete asumió en reemplazo de Jorge Neme, que pasó a formar parte de la cartera del tigrense.En los últimos días Olmos tomó lugar en la agenda porque fue el encargado de organizar la mesa política del Frente de Todos que se reunirá el próximo jueves 16 de febrero.El por ahora vicejefe de ministros se comunicó con todas las partes del oficialismo, se entiende que mantiene buenas relaciones con todas las vertientes del FdT, incluso con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro que en los últimos días tuvo diferencias con el Presidente.Olmos, apoderado del Partido Justicialista, es un hombre de confianza de Alberto y desde el comienzo de la gestión trabajó en Casa Rosada. Primero fue el jefe de asesores del Presidente y ahora como vicejefe de gabinete. Si bien cerca de Olmos no confirman que él sea el reemplazo de Manzur y muchos se lo atribuyen a que "le gusta el bajo perfil", desde el entorno del jefe de Estado consideran que es el mejor reemplazo de Manzur. Por ahora, solo queda esperar que definen en la Rosada.