Murió la mujer policía que fue baleada en un tiroteo en el subte línea C de Retiro en CABA

la oficial de la Policía de la Ciudad baleada este martes a la mañana tras un incidente en el un delincuente le arrebató su arma y le disparó en la estación del subte C del barrio porteño de Retiro murió este mediodía en el Hospital Churruca

Según confirmaron fuentes policiales,La oficial falecida es Analía Salazar, de 35 años y perteneciente a la División Línea C, D, E, H y Premetro de la Policía de las Ciudad. El último parte médico cursaba un cuadro “crítico” con heridas de arma de fuego en la región de tórax y cuello, tal como publicó la agencia Télam.Las mismas fuentes indicaron que la oficial había sido herida de dos balazos, uno en el pecho y otro que le rozó el cuello. Fue luego de intervenir ante un altercado entre personal del subterráneo y un hombre, quien le quitó su arma reglamentaria y efectuó una serie de disparos en la estación Retiro de la línea C.El hombre que terminó matando a la oficial intentó escapar, pero terminó detenido frente al hotel Sheraton. El hecho, en el que hay una segunda persona herida, ocurrió pasadas las 11 en la mencionada estación cabecera de la línea C de subte.Si bien aún no se conocen las precisiones, la información trascendida indica que un pasajero de alrededor de 30 años tuvo una discusión y posterior altercado con un trabajador del subte.El hombre, identificado como Oscar Gustavo Valdez, de 30 años y con antecedentes por violencia de género y resistencia a la autoridad, habría tenido un altercado con personal de la empresa EMOVA. Al visualizar el incidente, personal policial intervino para interiorizarse.Ahí es cuando Valdez le quitó el arma a la oficial y disparó al menos cuatro veces. Dos de ésos impactos fueron en el cuerpo de la mujer: uno en el abdomen y otro en el cuello.Los voceros policiales indicaron que un empleado de Emova también resultó con una herida leve por el roce de otro de los disparos.