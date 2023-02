Se rompió el interbloque Frente de Todos en el Senado: cuatro legisladores se van con la esposa de Schiaretti

Se quebró el interbloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores y, con una merma de cuatro legisladores, ahora está en riesgo el quórum propio del oficialismo en el recinto que conduce la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Junto a los senadores peronistas @alevigo, @eugecatalfamo, @guillermosnopek y Carlos Espínola, formamos hoy el bloque #UnidadFederal con el objetivo de darnos una estrategia para favorecer los intereses del interior del país, y en mi caso particular de los entrerrianos. pic.twitter.com/AFC2HwQCdM — Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) February 22, 2023

Es que, en concreto, cuatro senadores dejaron el interbloque del Frente de Todos y conformaron, junto la legisladora del peronismo de Córdoba y esposa de Juan Schiaretti, el gobernador de esa provincia,, la bancada de Unidad Federal.Según señalaron a través de un comunicado, la creación de este espacio busca "plantear la necesidad de crear un espacio político que le de una verdadera representación a la agenda federal y a las provincias argentinas".De esta manera,, abandonaron el interbloque oficialista, y se unieron a Vigo, del bloque unipersonal Córdoba Federal.Al explicar la maniobra, desde el nuevo espacio que se conforma en el Senado argumentaron:Lo cierto es que salen del FDT y se suman en un mismo espacio a la esposa del gobernador Schiaretti, quien justamente lanzó hace semanas un sector que buscará presentar un candidato a presidente en las elecciones de este año, acompañado por el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.La ruptura, que ya se rumoreaba en las últimas horas, llega en la antesala de la vuelta a la actividad de la Cámara Alta, que será este jueves con una doble sesión. Por un lado, la Preparatoria en la que ratificará las autoridades de la Cámara alta para este año. Por el otro, el abordaje de dos de los temas incluidos por el Poder Ejecutivo para el período de sesiones extraordinarias que culmina el 28 de febrero y que ya cuenta con dictámenes de comisión: la ley de Alcohol Cero y la Ley Lucio.Se supo que el interbloque de Juntos por el Cambio asistirá a la Preparatoria para respaldar la continuidad de sus senadores en puestos clave del Senado, pero persistirá en su postura de no ir al recinto mientras el oficialismo continúe con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y no asistirá a la segunda parte de la convocatoria.Tras la ruptura, el oficialismo ahora tendrá mayores dificultades para alcanzar el quórum en la cámara (37 legisladores) ante el nuevo escenario en el que la bancada pasará a contar con 31.