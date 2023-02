Comenzó el Ciclo Lectivo 2023: cómo es el inicio de clases en cada provincia

El inicio de clases comenzará con normalidad esta semana en 17 provincias, aunque en la mayoría continúan las discusiones paritarias con los gremios docentes y sólo siete distritos no tendrán inicio de sus ciclos lectivos.Las provincias comenzaron a cerrar sus propias mesas paritarias a días del inicio de clases, previsto entre el 27 de febrero y el 2 de marzo según el distrito, y luego de que el Gobierno nacional acordara el aumento salarial del 33,5 por ciento en tres tramos. El acuerdo paritario nacional estableció un salario mínimo de $130 mil y un incremento del "Programa Nacional de Compensación Salarial Docente" para aquellas provincias que no puedan alcanzar el convenio.Primeramente, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció el pasado jueves un incremento del 40% en tres tramos -18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio-, que está siendo discutido entre los sindicatos docentes. La respuesta de los gremios al ofrecimiento, que también contempla una clausula de revisión y la reapertura de la negociación en agosto, va a darse mañana. En tanto, las clases comenzarán con normalidad el miércoles 1° de marzo, según confirmó a Télam el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.Por su parte, el Gobierno porteño ofreció un aumento salarial del 60% hasta el mes de diciembre a otorgarse de manera escalonada -el 14% desde de febrero, del 6% desde abril, 10% desde junio, 10% desde agosto, 10% desde octubre y 10% desde diciembre-, pero el gremio Ademys manifestó su desacuerdo con la oferta y convocó a un paro docente con movilización hacia la Jefatura de Gabinete para este lunes. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y otros gremios se encuentran analizando la propuesta en distintos plenarios de delegados.Por otro lado, en Córdoba las clases no van a iniciar mañana en las escuelas de gestión estatal o privada: los maestros nucleados en la Unión de Educadores (UEPC) exigen que ningún docente cobre por debajo de los 200 mil pesos. El gremio anunció un paro y movilización por 24 horas para mañana y el ministro de Educación provincial, Walter Grahovac, sostuvo que las conversaciones serán retomadas después de la medida de fuerza, al considerar -en una entrevista con Noticiero Doce- que "no tiene sentido profundizar un diálogo si ya hay una decisión de hacer un paro".Asimismo, las clases en Santa Fe tampoco van a iniciar el 1° de marzo, como estaba previsto, ya que la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) resolvió dos jornadas de paro para el miércoles y el jueves si no hay una nueva propuesta.En respuesta, el Gobierno de Santa Fe pidió a los gremios docentes discutir "con los chicos en la escuela" y anunció que no liquidará el aumento de sueldos propuestos en la discusión paritaria si no inicia el ciclo lectivo. El Gobierno de Omar Perotti había ofrecido un aumento del 33,5% a pagar en tres tramos desde marzo a julio, con dos revisiones en mayo y julio próximos, pero la propuesta no fue aceptada por Amsafé ni por la delegación local del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).En Entre Ríos, los gremios docentes aceptaron el 40% de aumento hasta el mes de mayo que se pagará en tres tramos -8% febrero; 19% en marzo y 13% en mayo- y las clases comenzarán mañana.En Catamarca, las organizaciones sindicales continúan discutiendo la última oferta salarial y tuvieron una reunión con autoridades provinciales el pasado viernes. Allí, el Gobierno mejoró su último ofrecimiento del 33,5% en tres tramos que había sido considerado "insuficiente" por la intersindical docente.Aunque en Chubut la oferta salarial propuesta en paritarias fue aceptada por cuatro de los cinco gremios, la Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech) -que tiene la mayor cantidad de docentes afiliados- convocó para mañana a un paro con movilización en disconformidad.El ministro de educación de Chubut, José María Grazzini, afirmó que se otorgó un aumento para el sector del 38%, "siempre reconociendo que los docentes merecen ganar más pero sin perder de vista las cuentas públicas y los números de la provincia". En tanto, el Gobierno de San Juan ofreció un 31,1% de aumento para marzo, 10% para mayo y revisión en junio, y la respuesta de los gremios será dada a las autoridades el 28 de febrero, luego de que cada sindicato consulte con sus bases.En Santiago del Estero las clases arrancarán el próximo miércoles 1 de marzo luego de que el Gobierno provincial acordara un 95% de aumento al sueldo a partir de febrero para todos los empleados de la provincia.En Salta, los gremios docentes acordaron un incremento salarial del 35,5%, que se pagará de manera escalonada en los meses de febrero, marzo y abril, y la mesa paritaria continuará en mayo próximo, cuando se volverán a analizar las pautas salariales.En Neuquén, los docentes aceptaron la propuesta salarial del Gobierno provincial pero anunciaron un paro de 24 horas para el 1 de marzo debido a que ese día comienza el juicio por la causa Fuentealba II.En tanto, el Gobierno de Santa Cruz aseguró que el ciclo lectivo comenzará con normalidad mañana luego de la última reunión paritaria, mientras los docentes están a la espera de la citación del Ministerio de Trabajo para la continuidad del cuarto intermedio que había sido establecido en la última reunión. Los educadores nucleados en la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac) -gremio mayoritario- decidían las medidas a seguir en el congreso provincial que se realizaba hoy de manera virtual.En Río Negro, los docentes nucleados en la Unión de Trabajadores por la Educación de Río Negro (Unter) anunciaron paro por 72 horas y el no inicio de clases para mañana en rechazo de la propuesta salarial. El ministro de Educación y Derechos Humanos, Pablo Núñez, expresó que no comparte "en absoluto" la decisión del gremio y aseguró que "si hay voluntad de diálogo vamos a poder encontrar las soluciones".En Tierra del Fuego los gremios docentes se mantienen en estado de sesión permanente para debatir la propuesta salarial del Ejecutivo que se comprometió a presentar durante este fin de semana.El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, anunció en conferencia de prensa un acuerdo salarial "con amplio consenso" y confirmó que las clases inician el 1 de marzo luego de garantizar un aumento de 10% por encima de la inflación de 2023.Los docentes jujeños rechazaron la propuesta del Gobierno para todos los estatales de un 20% de aumento sobre el salario básico, a impactar en dos tramos de 10% cada uno, en febrero y abril, y anunciaron paro de 24 horas para el próximo miércoles 1 de marzo. El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) exigió una recomposición de un 20% del salario con el sueldo de febrero a fin de "cerrar el 2022" y "fijar aumentos del 50% para el primer semestre".En Formosa, las clases comienzan mañana, pero desde el gremio de Docentes Autoconvocados (GDA) manifestaron su rechazo al acuerdo de los gremios nacionales y denunciaron que "aún no hay noticias de aumento" en la provincia.En tanto, las clases en Mendoza van a iniciar mañana aunque los gremios docentes continúan pidiendo la reapertura salarial de 2023, por lo que desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) se acordó un plan de lucha que incluye una movilización mañana mismo a las 18.30.El Gobierno de Tucumán llegó a un acuerdo salarial de más del 33% con gremios docentes y de esta forma -con la presencia del gobernador Juan Manzur- se logró garantizar el inicio del ciclo lectivo para el próximo miércoles 1 de marzo.En Corrientes las clases van a iniciar el próximo martes 28 de febrero a pesar de que las paritarias aún no se encuentran cerradas y las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio.En La Pampa, la mesa paritaria va a realizarse el próximo 27 de febrero para discutir los salarios de este año y plantear las condiciones laborales, mientras que el 1 de marzo se dará inicio al ciclo lectivo.El Gobierno de La Rioja acordó a fines de enero un aumento con los gremios docentes que garantiza el inicio del ciclo lectivo previsto para el próximo jueves 2 de marzo.En Misiones las clases empiezan el 1 de marzo para todos los niveles, luego de acordarse un aumento mínimo de $110.670 hasta el 17 de abril, cuando se va a llevar adelante la próxima reunión paritaria.Finalmente, en San Luis las clases van a comenzar este lunes con normalidad.