Universidades presentaron un proyecto para aumentar el presupuesto en el marco de la jornada de protestas contra el ajuste de Milei

En el marco de la jornada de protestas de científicos y universidades contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei, rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentaron un nuevo proyecto para aumentar el presupuesto de las casas de altos estudios. La iniciativa contempla reapertura de paritarias, indexación salarial y suba de los gastos de funcionamiento.El texto fue presentado por rectores, docentes y no docentes en el anexo de la Cámara de Diputados, en una reunión coordinada por la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (UP). Es similar a la iniciativa de Danya Tavela (Democracia Para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Hay otros cinco proyectos vigentes.El proyecto presentado por los rectores contempla una reapertura de paritarias, con no más de tres meses de demora. Los aumentos deberían darse con retroactividad a diciembre de 2023, tomando como base la variación de precios que hubo desde esa fecha. El texto considera que todo incremento debe ser remunerativo, bonificable y tener en cuenta la inflación que mide el Indec. Se dejan de lado fórmulas más complejas dispuestas en las iniciativas de Diputados.En cuanto a los gastos de funcionamiento, el proyecto de los rectores dispone subas en diferentes programas (extensiones, ciencia y técnica), en todos los casos, también teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La iniciativa contempla, además, mantener estable la transferencia mensual de los ingresos como parte de la coparticipación federal.La iniciativa prevé la creación de un fondo de 10 mil millones de pesos para carreras estratégicas, actualizable por Indec, con el fin de generar y/o carreras con vacancia que "se definan fundamentales para el desarrollo del país y aquellas áreas de conocimiento para aplicación de inteligencia artificial".También contempla un incremento de becas universitarias, del financiamiento de becas y deja explícito la participación en el PBI de la inversión educativa: empezaría con 1% en 2026 y culminaría con el 1,5% en 2031.La oposición buscará que el proyecto se trate en comisiones el 10 y 11 de junio. Tras ser dictaminado, la iniciativa llegaría al recinto el 19, con una mayoría para la aprobación.