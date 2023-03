Francisco: No se puede entender al peronismo sin estudiar el radicalismo

En declaraciones al Diario Perfil en el marco del décimo aniversario al frente de la Iglesia Católica, el papa Francisco bregó por el “diálogo” en Argentina. Mostró sus intenciones de visitar nuestro país aunque aclaró que tal objetivo está "en sala de espera".

“No conozco bien esto que usted me cuenta de cómo son estos jóvenes, pero cuando un joven se sectariza, se estancó en una secta, aunque no sea una secta, pero una actitud sectaria. Y ahí vienen las locuras que hacen a veces, como en este posible caso. Que no se sectaricen, por favor, los jóvenes”, enfatizó el sumo pontífice.

“Somos muy devotos del prefijo 'anti'", dijo al ser consultado sobre la realidad política de Argentina al tiempo que insinuó que cada vez que le preguntan si es peronista lo hacen con malos ojos. En este sentido, se refirió al espíritu social de algunas corrientes políticas de nuestro país y enfatizó: “El radicalismo tuvo, el yrigoyenismo sobre todo, una médula de popular que después fue tapada con las revoluciones que siguieron, y las retoma el peronismo”.