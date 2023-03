Comodoro Py lo hizo de nuevo: Marijuan negó la relación del juez Ramos con D´Alessandro pese a los chats

el sistema judicial de Comodoro Py hizo los movimientos y jugadas necesarias para autolavarse y defender a los funcionarios judiciales de Comodoro Py: el fiscal Guillermo Marijuan desestimó la denuncia por falso testimonio contra Sebastián Ramos - el juez que cerró la causa por la relación entre el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D´Alessandro - pese a que negó en el Congreso tener vínculos con el funcionario porteño y luego se filtraron chats personales entre ambos

Como siempre,Según dictaminó este jueves el fiscal que se hizo famoso por llebvar retroexcavadoras a Santa Cruz para encontrar cajas de seguridad y fortuna dey no hallar absolutamente nada, no corresponde abrir una investigación por falso testimonio contra el juez Ramos, tras su declaración como testigo en el juicio político que se promovió contra la Corte Suprema de Justicia.Para el representante del Ministerio Público no existió el delito que denunció el oficialismo, que entendió que el juez mintió cuando le preguntaron si "además de conocerlo” tiene un “vinculo sistemático” con el ministro de Seguridad porteñoRamos es el juez que se encargó de archivar la denuncia contra Rosatti y D´Alessandro por sus chats, en cual entre otros temas intercambiaban miradas sobre los expedientes en los que Nación difiere con CABA por la coparticipación. En el Congreso, el magistrado negó en el Congreso tener vínculos con el funcionario porteño.Este hecho ocurrió durante una audiencia de la Comisión de Juicio Político que evalúa una acusación contra los integrantes de la Corte Suprema. En un momento, el diputado del FDTle preguntó al magistrado si tenía algún “vínculo sistemático” con D’Alessandro. La respuesta fue “no señor”. Luego se filtraron nuevos chats en que Ramos le agradecía al ministro de Larreta la entrega de un automóvil.En su dictamen, el fiscal Marijuan dictamina que la investigación por falso testimonio contra Ramos se debe cerrar porque, sostuvo, no surge de la denuncia “de qué manera la respuesta del testigo a la pregunta ha sido falsa”.También afirmó que la presentación del oficialismo se alude a “supuestas conversaciones que se han publicado en medios de comunicación, sobre cuyo origen lícito nada se indica en la noticia ni en la denuncia“. A ellas “se refiere como ‘filtraciones’, de las que no se desprenden que hayan sido aportadas por las personas que aparecerían intercambiando comunicaciones, ni mencionan ninguna referencia efectuada a su respecto por el juez Sebastián Ramos ni por Marcelo D´Alessandro y por ende, no pueden ser incorporadas como prueba en ningún proceso penal sin dañar las bases constitucionales fundamentales que rigen su desarrollo”.“Para poder afirmar que el Dr. Ramos ha negado una verdad, debiera darse por cierto que el Juez guarda con Marcelo D´Alessandro un vínculo que él considera sistemático y no lo que se pueda inferir o concluir a partir de la existencia de unas supuestas conversaciones de Whatsapp que fueran publicadas con prescindencia de la legalidad de su adquisición”, agrega de manera insólita.La denuncia contra Ramos que envió la presidenta de la Comisión de Juicio Político,, llegó el lunes pasado a Comodoro Py 2002. Por sorteo recayó en el juzgado federal 9, hoy a cargo del juez de licencia. Desde el juzgado de, que hoy lo está reeemplazando, se derivó la denuncia a la fiscalía de Marijuan, para resolver el primer paso de una causa: si se impulsa o no una investigación penal.