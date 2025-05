Milei anunció su regreso a los escenarios: una obra teatral benéfica en el Muro de Berlín

El presidente Javier Milei anunció su regreso a los escenarios y adelantó que se encuentra trabajando en una obra teatral con el fin de recaudar fondos para el Hospital Garrahan."Se llama 'Juicio al capitalismo' y básicamente yo voy a ser el abogado defensor del capitalismo, Suca (Diego Sucalesca) va a ser del fiscal Yakuza, va a haber un tribunal y un juez", contó el mandatario y describió el formato de la obra como una puesta en escena judicial.En un mano a mano con “El Gordo Dan” para el streaming Carajo, el Presidente explicó que no faltarán los elementos que ya forman parte de su estética pública. “Van a estar siempre mis rubias voluptuosasque me van a defender, que se van a vestir de estatua de la libertad y todo”, dijo, en referencia al grupo de mujeres que lo suele acompañar en actos y giras. También confirmó que todo lo recaudado será donado al Hospital Garrahan.Si bien sostuvo que aún no tiene una fecha de estreno para la obra, que aún está en proceso creativo, aseguró que “ya tiene casi todo armado”.Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue cuando el Presidente reveló que buscan autorización para presentar la obra en un lugar tan simbólico como el muro de Berlín. “Estamos también gestionando la autorización para hacerlo en el muro de Berlín”, afirmó. La declaración generó sorpresa y risas entre los presentes.“Vamos a usar mi popularidad para algo, para una obra de caridad”, justificó, dando a entender que su presencia en escena tiene un objetivo social más allá del show.Con este anuncio, Milei volvió a poner sobre la mesa una estrategia que combina comunicación, espectáculo y gestos públicos de alto impacto.