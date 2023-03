Atentado contra Cristina Kirchner: Casación ratificó a la jueza Capuchetti en la causa

La Cámara Federal de Casación ratificó a la jueza María Eugenia Capuchetti al frente de la causa en la que se investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, expediente que en los últimos tiempos avanza poco y nada.A través de fallos unipersonales, el juez Guillermo Yacobucci declaró "inadmisibles" los recursos presentados por los abogados de la ex jefa de Estado, José Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes habían recusado a Capuchetti por temor de parcialidad, así como por sus rechazos a los cursos de investigación propuestos por la querella y su vínculo con un instituto de formación policial que depende del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO gobierna hace más de 15 años.La propia jueza rechazó las recusaciones y esa decisión fue ratificada luego por la Cámara Federal porteña, pero ante la insistencia de los abogados de la Vicepresidenta insistieron se llegó con una "queja" a la Casación.El juez Yacobucci, que actuó solo ante el reclamo, consideró que los recursos son "inadmisibles" porque el rechazo a una recusación "no se trata de una sentencia definitiva, ni de un auto de aquéllos que esa disposición equipara por sus efectos a sentencia definitiva".“La parte no rebate de manera completa y acabada todos y cada uno de los argumentos tenidos en cuenta en la resolución recurrida para rechazar el apartamiento de la magistrada, limitando la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio”, sostuvo Yacobucci en dos fallos distintos.El magistrado también rechazó otro planteo de los abogados de CFK, en ese caso por una advertencia que le formuló la Cámara Federal por el tono que utilizaban en sus escritos a Ubeira, en el marco de la investigación.El 6 de febrero de 2023, la Cámara dispuso "instar una nueva advertencia al letrado José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado"."Al resultar opiniones carentes de efecto jurídico alguno, revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio. Corresponde, a todo evento, poner en conocimiento de los hechos al Colegio Público de Abogados, al igual que a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación", dispuso la Cámara. Ubeira resistió judicialmente esa suerte de sanción disciplinaria, pero ahora el Yacobucci también declaró inadmisible su apelación.