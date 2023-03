Lock out patronal: Kelly Olmos apuntó a la empresa DOTA por el paro de colectivos en el AMBA

"Tenemos muy identificada la actitud de la empresa DOTA"

La ministra de Trabajo,, rechazó el paro de colectivos concretado en unas 80 líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cuestionó tanto al sector interno de la UTA que realiza esa medida como a la empresa a la que pertenecen las líneas afectadas.de quienes lo concretan y de la firma que presuntamente está afectada, sostuvo la titular de la cartera laboral. “Lo podríamos definir como un lockout patronal”, enfatizó.El paro que se inició esta medianoche y que, en principio, durará hasta el mediodía de hoy es realizado por un sector interno de la UTA y se concreta exclusivamente en líneas que pertenecen a la empresa DOTA. No fue convocado ni avalado por la conducción de la UTA, encabezada por Roberto Fernández.Por eso, Olmos consideró que se trata de “un conflicto interno de un sector que perdió en las elecciones de la UTA y que a través de este paro, en que toman de rehenes a una enorme cantidad de trabajadores, pretenden ganar una pulseada que no pudo ganar en las urnas”. Y todo”, remató.Según la titular de la cartera laboral, la connivencia entre la mega compañía de transportes y el sector de la lista Azul, liderado por Miguel Bustinduy, es evidente y demuestra que “hay sectores empresarios que pretenden digitar” con quiénes se sientan a negociar y resolver determinadas demandassentenció la funcionaria durante una entrevista por Radio 10.El sector disidente a la conducción de Fernández anunció que el paro fue en demanda de mejoras salariales. Además, afirmó Bustinduy, “desde hace una semana estamos en el Ministerio de Trabajo para intentar encontrar una solución para los temas que tenemos”.Olmos cuestionó a la Lista Azul: “Es un sector interno que no pudo ganar en las urnas y está tomando de rehén al conjunto de la población para ver de qué manera tuerce la decisión de las urnas”. “Es un conflicto interno. No es un conflicto gremial porque la UTA no ha declarado ningún paro”, reiteró y señaló que, por este motivo, “se han cruzado todas las fronteras”.Por su parte, Bustinduy, se refirió a la interna: “En cinco seccionales del país ganamos la elección el 1 y 2 de diciembre, que la tenemos denunciada por un fraude porque faltaron 26 mil compañeros del padrón que estaban para votar, y subieron otro padrón”. “También tenemos una sentencia del 3 de enero que dice que los compañeros tienen que asumir su cargo, pero el gremio no hace caso a la resolución judicial”, denunció.En tanto, la ministra Olmos reiteró que el paro de hoy “es un exceso” y exhortó tanto a los choferes como a la empresa DOTA a levantar la medida.a”, subrayó.