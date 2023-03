Red de explotación infantil: qué dijo Marcelo Corazza, qué declaró el líder de la banda, los chats y la causa

El productor televisivo de Gran Hermano y Telefé Marcelo Corazza estuvo en Tribunales este martes ante el fiscal y el juez de la causa donde se investiga una presunta organización de corrupción y abuso sexual de menores: si bien no aceptó responder preguntas, sí hizo saber que está "pasando el pero momento" de su vida y aseguró no tener "nada que ver con esto"

La denuncia contra el ganador de la primera edición de Gran Hermano es parte de una investigación de casi 160 días que tuvo su punto de inflexión cuando el lunes lo arrestaron a Corazza, además de a Francisco Rolando Angelotti, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet (45), todos acusados de corrupción de menores, una causa que investiga el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado N°48.Corazza fue el primero de los cuatro imputados en ser indagado por el juez Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones, tras lo cual permanece detenido acusado de los delitos de "asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores".El productor de Telefé dijo que sus abogados le "sugirieron que no declare hasta poder bien la causa" y agregó que tiene "familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años" por lo que concluyó: "Me da asco todo lo que escuche. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios"., sindicado como el líder de la organización dedicada a la explotación sexual y la corrupción de menores que también tiene detenido a Corazza, se negó a declarar esta mañana ante el juez y el fiscal de la causa.También negó la declaración un hombre identificado como, uno de los presuntos integrantes de la banda. Angelotti fue indagado por los delitos de "asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores" por el juez Sánchez Sarmiento y el fiscal Lugones, quienes interrogaron al cuarto imputado en la causa,.Angelotti y Mermet ingresaron hoy pasadas las 7 de la mañana a los tribunales de la calle Lavalle 1170 para ser indagados. Exactamente a las 7.12 el primero en descender de uno de los vehículos de la Unidad de Traslado de la Policía de la Ciudad fue Mermet, con su rostro tapado con un buzo naranja. Minutos más tarde lo hizo Angelotti, quien ingresó a los tribunales también tapando su rostro con una campera con capucha negra y bajo una fuerte custodia policial, informó Télam.Si bien por el momento se ordenaron solo cuatro arrestos, la investigación judicial continúa, ya que los investigadores están convencidos que la organización está integrada por más involucrados aún no individualizados.Salieron a la luz fragmentos de causa con las declaraciones de víctimas de Angelotti – identificadas como “Víctima 1", "Víctima 2” y "Víctima 3"-, que son quienes denunciaron los abusos que sufrieron por parte del líder de la banda y contaron cómo conocieron a Corazza.Según fragmentos que publicó Minuto 1, Angelotti “abusó sexualmente con acceso carnal de Víctima 1 entre los años 1999, 2001 y 2002”. El escrito detalla que “los hechos sucedieron en reiteradas ocasiones en fechas que no pueden ser individualizadas cuando Víctima 1 tenía entre 11 y 13 años”.“A fines de A fines de 1999 comenzó a ir a las clases de teatro a las que acudía Víctima 1. Ello le facilitó de a poco ir a su casa y conocer a la familia del joven”, agrega la causa.“Un día lo convenció de que durmieran juntos en el living. Durante la noche intentó mantener relaciones sexuales con el denunciante, quien se negó. En un momento dado apareció la madre del damnificado y preguntó qué estaban haciendo. Los retó porque era tarde. Aquel fue el último encuentro íntimo que tuvo con el acusado”, indica el escrito de la denuncia.Según estos fragmentos, “del mismo modo, abusó sexualmente con acceso carnal de Víctima 2 en reiteradas ocasiones durante los años 2001, 2002 y 2003 en fechas que no pueden ser precisadas, pero cuando el damnificado tenía entre 12 y 15 años aproximadamente y con conocimiento de su minoría de edad”.“En una ocasión, Angelotti llevó a Víctima 1 a un garaje en el conurbano, había personas de entre 50 y 60 años. El único recuerdo que tuvo es estar arrodillado y todos ellos rodeándolo (supuso que pudieron haberle hecho practicarles sexo oral)”, detalla.Entonces, se menciona cómo las Víctimas 1 y 3 conocieron a Corazza: “Un día (luego del año 2001), el imputado Angelotti Notarbartolo estaba con Víctima 1 y 3 solos en su casa. Le dijo al primero que tenía a alguien que lo quería conocer. Víctima 1 se negó, pero el imputado lo terminó convenciendo, diciéndole que hiciera el intento, que lo iba a cuidar y que si no quería no iba”.“Así fue como se dirigieron los tres a la plaza Miserere. Al llegar, se colocaron ambos autos a la par y, del otro, bajó la ventanilla Marcelo Corazza. Víctima 1 se sintió atraído por la situación ya que recientemente había resultado ganador del reality Gran Hermano. Ello lo llevó a pasarse a su rodado”, dice uno de los fragmentos.Según los investigadores, el grupo que comandaría Angelotti utilizaba una casa en Oberá para llevarlos a vivir con él. Tenían, como fachada, un local llamado "Pizzería Porteña", donde se secuestró material pornográfico y varias pruebas que servirán para la causa.En esa ciudad misionera, de donde es oriundo el líder de la banda, éste captaba a jóvenes y niños de la provincia para llevarlos a vivir a un domicilio de un familiar en General Rodríguez.En la causa, según difundió Infobae, se incluyeron conversaciones entre Angelotti, Charpenet y Mermet, que dan cuenta de las actividades de la banda y donde se jactan de tener relaciones con menores de edad, lo que comparaban con "comer carne de ternera"."Mañana cumple '16' viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: 'Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney'. Y me dijo: 'Bueno dale, dale, sí de una jaja...'", había dicho Angelotti, quien también respondió a una acusación por sus actividades de parte un conocido con una oscura réplica: "Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad".En otro tramo, Mermet le pregunta a Charpenet sobre estar con un menor de edad. "¿Eso es como comer carne de ternera más o menos, no?", inquiere. "Es como comer caviar", le responden."Con la mano, con la cucharita lo cortás ¿no?", insiste Mermet. "El sensei va a estar orgulloso de mí, pero pasa que me fui de mambo", le responde Charpenet. "A vos no te gusta la merca vieja, me parece bien", concluye el imputado.