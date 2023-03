Créditos UVA: avanzó el análisis de los proyectos en Diputados

El plenario de las comisiones de, a cargo de Carlos Heller y Alicia Aparicio, respectivamente, avanzó en tarde de miércoles en el debate de los proyectos relacionados a los deudores de créditos hipotecarios UVA sin que se lograra el suficiente consenso para emitir dictamen.Durante el plenarioEl diputado nacional(UCR), quien encabezaba el pedido de sesión especial junto a otros 40 legisladores de la UCR, el PRO, el Partido Socialista e incluso del Frente de Todos, había intentado apurar la votación, pero no había acuerdo para habilitar el quórum en el recinto porque desde el oficialismo y en Juntos por el Cambio persisten las dudas sobre un plan de salvataje para los deudores UVA.El tema se había comenzado a debatir en Diputados en mayo del año pasado, en la Comisión de Finanzas de la cámara baja, pero no logró recibir dictamen. Ahora por lo menos la maniobra sirvió para reactivar el debate en comisiones que estaba frenado desde septiembre.En el marco de la reunión de este miércoles, Cobos afirmó que su proyecto que propone aplicar el índice de actualización UVI (vinculado al valor de la construcción),"contempla un principio de solución para los que hoy tienen crédito pero también para el futuro. Tenemos alternativas de solución, lo que no tenemos es tiempo", a la vez que pidió trabajar "para que la semana próxima podamos sacar dictamen".El radical explicó que "se otorgaron 75 mil créditos en 2017, 80 mil en 2018, solo 9 mil en 2019 y 20 mil en el 2020".Y señaló que "no hay morosidad porque la gente lo último que deja de pagar es su vivienda", aunque recordó que "hubo cinco congelamientos y el último una convergencia", razón por la cual desde "mediados del año pasado recién (los tomadores de créditos UVA) están pagando la cuota en toda su magnitud".El diputado de Evolución Radical,, se diferenció de Cobos, al señalar que "no tenemos que buscarle una solución a un problema que existe". Y defendió la continuidad del mecanismo UVA, del cual aseguró que "funciona muy bien y lo tenemos que mejorar”.", insistió y sostuvo que propondrá una serie de medidas "no para eliminarlo sino para mejorar para que no termine como la ley de alquileres".Tetaz afirmó que "todos los temas que son atribuibles a UVA no son por UVA, sino por la inflación y la caída de los salarios", y en ese sentó argumentó que "la caída real de los salarios afectó a toda la economía y no tiene que ver con los UVA"."Si rompemos el mecanismo, empezamos a cambiar tasas o condiciones, o cambiamos los contratos vamos a generar mucho daño. Por eso no estoy de acuerdo con el reajuste de los créditos con anterioridad, sería una violación de los contratos que nosotros no vamos a acompañar", consideró.Por el Frente de Todosindicó que la cotización de la UVA al 30 de junio de 2017 era de 19,33 pesos y hoy está en 214,25 pesos, un aumento del 1.108%, que calificó de "demencial".También desde el FdT el diputadovaloró "el nivel de debate y discusión política que ha tenido este tema para resolver un problema que hay que atender" y recordó que "el origen de estos créditos fue conflictivo", a la vez que destacó la importancia de "lograr un proyecto único aunque con disidencias para que rápidamente dé respuestas".