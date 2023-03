Precios Justos: el Gobierno inicia reuniones con empresas por incumplimientos, faltantes y dólares

Con el dato de la inflación de febrero que el INDEC midió al 6,6% sumado al grupo de bienes que dejó de estar en el radar de la secretaría y subió un 9% solo en ese mes, en el Gobierno ponen la lupa sobre algunos elementos vinculados al programa Precios Justos que están exhibiendo cierto incumplimiento y falta de compromiso por parte de algunas empsas con el acuerdo logrado.Por eso, la Secretaría de Comercio iniciará desde la próxima semana una tanda de reuniones con un grupo de empresas, tanto de consumo masivo como de indumentaria y calzado, que tienen acuerdos de precios vigentes pero con las que aparecen cuestiones elementales vinculadas al nivel de cumplimiento y abastecimiento hasta pedidos de dólares a precio oficial para importaciones que hacen ruido.La etapa actual de Precios Justos implica un incremento de valores mensual de 3,2% para una canasta de más de 40 mil bienes, junto con una canasta más acotada de precios fijos. El IPC de febrero dejó muy desfasada, según filtran algunos empresarios, la pauta de subas mensuales firmada por las empresas de consumo masivo, pero en el Gobierno niegan el hecho y aseguran que ningún CEO pidió nada al respecto.En el Gobierno señalan que nadie del empresariado pidió "salir del programa” y aseguran que la única forma de que se quejaran sería si existiera una aceleración del ritmo de suba del dólar oficial que habilite el Banco Central, cosa que no viene sucediendo de manera vertical y hacia arriba.El argumento tiene asidero: los insumos importados son pagados, en la medida que el sistema SIRA los habilite, con divisas a precio oficial, lo cual hace pensar que las empresas prefieren, además, permanecer en los acuerdos de precios porque estar allí les da posibilidades de contar con habilitaciones en el SIRA. No existe el patriotismo empresarial.Según datos oficiales, las compañías que forman parte de Precios Justos accedieron en cuatro meses a USD 3.500 millones para pagar importaciones.Un tema que será parte del menú a dialogar entre el Gobierno y las empresas sería, entonces, la relación entre la habilitación de acceso a divisas y los niveles de mayor o menor cumplimiento de las condiciones del programa. Aseguran que habrá firmas de consumo masivo pero también del sector calzado o indumentaria, rubro que tuvo algunos de los incrementos de precios más marcados de los últimos meses.La planificación que tiene en mente el Gobierno es de “mesas sectoriales” con agenda específica. Por el Estado participarán las subsecretarías de Comercio Interior, Comercio Exterior y de Defensa de los Derechos de los Consumidores. “Vamos a repasar cómo está la situación de importaciones, lo que piden, lo que tienen autorizado, lo que tienen autorizado y no está nacionalizado, el nivel de cumplimiento. Van a estar todas las empresas que tengan programas vigentes”, anticiparon desde un despacho oficial, según Infobae.Además, con la publicación del IPC de febrero detectaron que un grupo de bienes que dejó de estar en el radar de la secretaría -ya que uno de los consensos fue eliminar algunos productos de las pautas de incremento controlado- tuvieron un incremento de 9 por ciento solo en febrero.Pero además, y fundamentalmente, que observar el acumulado de los cuatro meses que transcurrieron de Precios Justos surge que las empresas subieron los precios más de lo acordado. Los valores tuvieron una variación de 18,4%, mientras que en los despachos involucrados que negociaron con las empresas proyectaban un 16,7%.La Secretaría de Comercio cuenta con un sistema que procesa microdatos de incrementos de precios, de manera diaria, de unos 12 mil productos a nivel nacional. Uno de los números que observaron es que, desde el 28 de febrero hasta este miércoles, la inflación acumulada de alimentos y bebidas ronda el 2,9%, mientras a esa altura del mes anterior era de 4,4%. Para darle más fuerza, señalan que algunas estimaciones privadas registran un número similar.Una medición de LCG, que realiza seguimientos semanales de variación de precios, consideró que “en la tercera semana de marzo la suba de precios de los alimentos promedió 0,46%, desacelerando 0,41 puntos porcentuales respecto la semana anterior”. “El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 5% promedio en las últimas 4 semanas y 4,4% punta a punta en el mismo periodo. En lo que va del mes acumula un 2,7% de inflación”, midió LCG.Otro elemento que en el equipo económico consideran central es la brecha entre el nivel de cumplimiento que hay en cadenas de supermercados, que tienen un esquema de control más aceitado con Comercio y el canal tradicional, de comercios de cercanía, almacenes y supermercados chinos. "Te cagan”, definen sobre este último sector.