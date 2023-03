Desde el Frente de Todos respondieron al mensaje de Macri tras bajarse de la carrera presidencial

Dirigentes del(FdT) respondieron este domingo con tono irónico al mensaje que publicó el expresidente Mauricio Macri donde confirmó que no será candidato en las próximas elecciones.La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, contestó el tuit de Macri e hizo referencia al inicio de su discurso, donde el exmandatario apuntaba:se limitó a escribir, y añadió imágenes del presidente Alberto Fernández junto a sus pares de Brasil y Francia, Lula Da Silva y Emmanuel Macron, y otras fotos oficiales de reuniones del G20 y la cumbre de la Celac.A su vez, Cerruti publicó otro Tuit donde adjuntó la confirmación de la Casa Blanca de la reunión entre Fernández y Joe Biden, en Washington.Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró que Macri “fracasó” en su gestión porque “tomó malas decisiones” y la “gente le puso un límite”.expresó Katopodis desde su cuenta de Twitter. Para el funcionario, los candidatos de la alianza opositora “van por las mismas políticas que paralizaron la obra pública, endeudaron al país y cerraron miles de PyMEs en la Argentina”.Por otra parte, José Ignacio de Mendiguren, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía, publicó un hilo de Twitter que fue republicado por Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad, y Sergio Massa, Ministro de Economía.”, apuntó, junto al hashtag #CreoEnArgentina.“El crecimiento sigue porque la tasa de inversión está en su nivel más alto desde 2008. En 2022 subió 10,9% y 28,8% vs 2019. Esto muestra que los que producen y generan empleo creen en este modelo productivo-competitivo y en el camino de estabilización que propone Sergio Massa”, sumó, junto a infografía del Ministerio de Economía.En tanto, la jefa de Gabinete del municipio de Avellaneda, Magdalena Sierra, señaló que “el hombre que más daño le hizo al país en los últimos años hoy decide ‘bajarse por el bien del país’”, cuando en realidad, dijo, “los números no le dan” y “el pueblo sabe bien quién es y qué hizo”.Por su parte, el precandidato presidencial del Frente de Todos, Daniel Scioli, publicó un mensaje a través de su cuenta de Facebook donde aseguró que “respeta” la decisión de Macri, pero advirtió respecto a las políticas que reivindica el exmandatario y cuestionó sus dichos. “Ante la requisitoria periodística sobre el video del ingeniero Mauricio Macri, me expreso: respeto la voluntad política de todos y no comento las internas de otros espacios”, apuntó el actual Embajador de Argentina en Brasil.continuó.“Me preocupa que siga reivindicando algunos de los graves errores de su gestión. En mi vida me he mantenido lejos del revanchismo y la crítica fácil, en la senda de aprender de las experiencias, con autocrítica y respeto”, agregó. “Este año, en el marco de la elección presidencial, debemos pensar con profundidad las ideas que marcarán el destino y el rumbo del país”, advirtió. “En este sentido, debo advertir que las políticas que reivindica el ex presidente nos pueden llevar con otros actores a repetir los mismos errores que pusieron al país de rodillas, paralizando el desarrollo y el crecimiento. Insiste con un modelo especulativo, de endeudamiento irresponsable con el FMI y de reducción de derechos y oportunidades”, aseveró.Por otra parte, Scioli cuestionó los dichos de Macri respecto a que el país está “solo” y “aislado”, al igual que Cerruti. “En el video plantea un falso supuesto en el que la Argentina está aislada del mundo, aislada del mundo?”, cuestionó.aseveró.“El rumbo que propongo es el de la expansión económica. De empresas que se radican en el país para producir más. De exportar más servicios en la economía del conocimiento. Industrializar la ruralidad, la energía y la minería sustentable”, agregó, en tono electoral. “De más derechos, con un estado más eficiente. De más integración regional y de más federalismo real”, continuó. “El camino hacia el equilibrio fiscal es por crecimiento y no por ajuste. El camino del desarrollo nacional y de mayores empleos con mejores salarios. El camino de las oportunidades para todos y todas. Cuentan conmigo como siempre”, concluyó.