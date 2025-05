"La situación la han politizado": Milei culpó al kirchnerismo por el conflicto salarial en el Hospital Garrahan

El presidente Javier Milei se refirió este viernes al reclamo de mejoras salariales llevado a cabo por trabajadores del Hospital Garrahan que ayer se reunieron con representantes del Ministerio de Salud de la Nación.. Estamos de acuerdo en que es un tema delicado y estamos de acuerdo también con que los recursos son escasos, a pesar de que se le han girado una cantidad récord de recursos", consideró Milei en diálogo con el streaming Neura.Y continuó: "Ahora la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo que le quitan los recursos al hospital?".En ese sentido, reiteró sus críticas al kirchnerismo: "Inventan curros en torno a lugares sensibles y".Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) advierten que la institución está al borde del colapso operativo y sanitario "si no se toman medidas para recomponer los salarios, cubrir vacantes y frenar el vaciamiento".Incluso, el delegado de la Junta Interna de ATE, Esteban Argañaraz, rechazó en sus redes sociales los números que brinda el Ministerio de Salud y graficó que el hospital cuenta con 4.728 agentes de planta divididos en niveles de logística, con 957 integrantes; conducción, con 581, y el tramo asistencial que incluye médicos, técnicos, auxiliares y ayudantes que componen 3.190 personas.Según pudo confirmar Ámbito, la idea del Ejecutivo es otorgar una "mejora salarial" cuyos fondos salgan del actual presupuesto que maneja la institución. Al tratarse de un organismo descentralizado, no sería necesario que se autorice dicho gasto. Durante la reunión de ayer entre residentes y representantes de Salud también se habló de "un plus por productividad".